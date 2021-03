Vacinação contra a Covid-19 para idosos entre 85 e 89 anos começa nesta terça em Aracaju









02/03/21 - 05:17:02

A partir desta terça-feira, dia 2, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dará continuidade à vacinação dos idosos da capital, iniciando com os que tem idade entre 85 e 89 anos.

Atualmente, Aracaju tem 3.238 idosos nessa faixa etária, sendo 279 deles acamados. Numa ação paralela, também seguirão sendo imunizados os profissionais de saúde que ainda não receberam a vacina. Foram imunizados até o momento, 18.134 pessoas na capital, entre idosos e profissionais de saúde.

Toda a fase da vacinação dos idosos com idade abaixo dos 90 anos acontecerá de forma escalonada, sendo que, de 2 a 5 de março (de terça a sexta-feira) serão imunizados, inicialmente, os idosos com idade de 85 a 89 anos. E para facilitar o fluxo desse novo calendário de vacinação, a SMS desenvolverá ações simultâneas de imunização, de maneira a garantir três opções de acesso ao serviço.

Sendo assim, durante a semana, o serviço de imunização contra a covid-19 estará disponível no formato drive-thru, no Parque Augusto Franco (Sementeira), e nas salas de vacina das 40 Unidades Básicas de Saúde da capital. Ambos os serviços funcionarão das 8h às 17h. Para os idosos acamados, a vacinação acontecerá através de agendamento para visita em domicílio, conforme cadastro prévio.

Para receber a vacina, tanto no posto volante no Parque da Sementeira, quanto no caso dos idosos acamados que não usam Unidade Básica de Saúde, é necessário cadastramento no site da Prefeitura, clicando no banner “Link Úteis”, e em seguida no Cadastro para a vacina.

“Ao acessar o portal, o cidadão deve preencher um formulário contendo dados pessoais do idoso, como endereço, nome completo, CPF e indicação do responsável legal, quando necessário, seguido do anexo do comprovante de residência e documento de identificação desse idoso. Em até 24h, o usuário que realizou o cadastro deverá acessar a página do Portal novamente, para gerar o código a ser apresentado na entrada do posto volante, no dia da vacinação no drive, seja ele impresso ou pelo celular”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Acamados e UBS

No caso dos idosos com idades entre 85 e 89 anos, que são acamados ou domiciliados e não são cadastrados em Unidade Básica de Saúde, o cadastro para receber a vacina segue o mesmo formulário, sendo que este será preenchido pelo seu responsável legal, que deverá assinalar a opção ‘sim’ para o tópico ‘acamado’.

Nessa mesma página do formulário deve ser anexado relatório médico, junto aos demais documentos do idoso. Após a validação do cadastro, a equipe da Saúde entrará em contato para agendar a vacinação em domicílio.

Idosos nessa mesma faixa etária, que optarem receber a vacina em alguma das 40 Unidades Básicas de Saúde, também deverão possuir cadastro no Sistema Único de Saúde, conhecido como cartão SUS.

“Caso esse cadastro já tenha sido feito recentemente na UBS e esteja atualizado, não é necessário se recadastrar, basta comparecer no dia da vacinação e apresentar o cartão SUS ou CPF, juntamente com o cartão de vacinação. Mas se caso o idoso tenha mudado de endereço no último ano, é recomendada a atualização cadastral, que pode ser feita no dia da vacinação”, salienta a secretária da Saúde.

Próximas faixas etárias

Na segunda semana do mês, de 8 a 12 de março, a vacinação contra a covid-19 contemplará idosos com idade entre 83 e 84 anos. Já na semana de 15 a 19, os idosos com idade entre 80 e 82 anos serão imunizados.

Fonte: AAN