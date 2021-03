Zezinho Sobral diz que Governo de Sergipe estuda a compra de vacinas









02/03/21 - 16:00:22

O deputado Zezinho Sobral (PODE), anunciou durante pronunciamento na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe, que o Governo de Sergipe está discutindo com governadores de todo o país, a compra de vacinas contra a Covid-19.

“Vacinação é o tema do momento. Muitos países que já avançaram fizeram pactos com laboratórios e universidades que estão desenvolvendo vacinas. No Brasil, o Ministério da Saúde não investiu nessa linha. Hoje temos o Plano Nacional de Vacinação pelo SUS, quanto à distribuição das vacinas e os programas de imunização. A pandemia da Covid-19 mudou a sistemática não mais começando pelas crianças, mas pelos profissionais da linha de frente e as pessoas acima de 65 anos”, Observa.

Zezinho destacou que há uma necessidade de fazer a compra dos imunizantes pelo Ministério da Saúde, ainda que os prefeitos e governadores possam adquirir as vacinas.

“O governador Belivaldo, em conversa com os demais governadores está hoje discutindo a compra de vacinas. Há um fórum em Brasília e uma discussão de todos os gestores do Brasil que estão viabilizando a compra em socorro ao Ministério que não fez essa compra para dar mais transparência e acelerar a vacinação”, explica enfatizando que aqueles que tiverem os contratos fechados primeiro, receberão as doses de imunizantes porque intercederam no momento correto para a aquisição.

“É isso que vai bloquear o avanço da pandemia, salvar vidas e é isso que vai proteger a população brasileira e consequentemente a população sergipana e o Governo do Estado fará também a sua participação e a proposta é de aquisição dessas doses de vacina”, reitera.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões