1.478 idosos entre 85 e 89 anos no primeiro dia de imunização dessa faixa etária









03/03/21 - 05:44:53

Em Aracaju, o primeiro dia da nova fase da vacinação contra a covid-19, nesta terça-feira, 2, foi de muito trabalho. O dia foi movimentado no Parque Augusto Franco (Sementeira), onde mais uma vez foi organizado o drive thru para agilizar a imunização dos idosos de 85 a 89 anos, que são o público-alvo desta etapa.

Com uma equipe composta por 25 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e apoio, o posto volante de vacinação no Parque da Sementeira imunizou, neste primeiro dia, 609 idosos entre 85 e 89 anos. Tudo com organização e celeridade, sem filas de espera.

Compromisso foi o termo escolhido pela secretária de Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, para descrever o início de mais uma etapa da vacinação. “Com o apoio da população, seguimos nesta fase com a mesma vontade e comprometimento. Nosso trabalho é tornar a aplicação das doses cada vez mais eficiente para a população de Aracaju”, enfatiza.

A secretária reforça e faz um chamado para os idosos que serão vacinados nesta etapa e desejam ir ao drive thru: que façam o cadastro no site da Prefeitura, anexando a documentação solicitada. Em até 24h, os documentos são validados, gerando o código que deve ser levado impresso ou no celular para acesso ao posto volante.

Vacinação nas UBS

Além do drive thru, 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão aptas para realizar a vacinação. Nesta terça-feira, 869 idosos entre 85 e 89 anos foram vacinados nas UBSs, em todas as regiões da capital.

A secretária da Saúde informa que nesta nova fase foi criado um planejamento nas unidades que prestam assistência para poucos idosos. “Nessas unidades, com menor fluxo, a vacinação será feita com agendamento, o que evita a perda de doses e a exposição dos idosos, que são grupo vulnerável, em filas desnecessárias”, destaca Waneska.

Para ser atendido na UBS, é necessário apenas apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Caso o idoso não possua o cartão, basta levar originais e cópias de um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. O cadastro é feito na hora e a vacinação poderá ser realizada logo em seguida.

Vacinação dos acamados

Dos idosos com idade entre 85 e 89 anos na capital, a estimativa é de que 279 deles são acamados. Numa frente paralela, além daqueles que serão imunizados no drive e nas Unidades Básicas de Saúde, os idosos com dificuldade de locomoção receberão a vacina em domicílio.

Caso o idoso acamado seja cadastrado em uma UBS, a equipe realizará a vacinação sem necessidade de preenchimento do formulário. Mas os idosos acamados que não possuem vínculo com a UBS precisam ser informados através do formulário online (clique aqui para acessar), preenchendo os dados e anexando a documentação solicitada. Além disso, também deverá assinalar a opção ‘sim’ para o tópico ‘acamado’.

Etapas

Até o dia 19 de março, a estimativa é de que sejam vacinados 11 mil aracajuanos entre 80 e 89 anos, público que poderá optar pela vacinação no posto itinerante montado na Sementeira ou em uma das 40 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Pelo calendário estabelecido, entre os dias 8 a 12 de março, serão imunizados os idosos com idade entre 83 e 84 anos. Na última fase, que ocorrerá de 15 a 19 de março, será a vez dos idosos de 80 a 82 anos receberem a vacina.

Profissionais de saúde

A vacinação de profissionais de saúde também segue em andamento. Para atender esse público, a Secretaria da Municipal da Saúde (SMS) mantém ponto fixo de vacinação na Escola Municipal Presidente Vargas, de segunda a sexta-feira, das 8h até às 17 horas. Nesta terça-feira, 2, eram esperados 465 profissionais, mas somente 102 compareceram.

Foto: Marcelle Cristinne