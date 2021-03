DEPUTADOS DISCUTEM MEDIDAS DE COMBATE AO AVANÇO DA COVID-19 EM SERGIPE









03/03/21 - 13:30:00

Os deputados estaduais discutiram na sessão desta quarta (3), medidas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus em Sergipe, a exemplo da continuidade do isolamento social, dos cuidados sanitários, da testagem nos municípios e da vacinação. A presidente da Comissão de Saúde da Alese, a deputada Janier Mota (PL) disse estar preocupada com a presença de variantes do novo coronavírus no estado e com a possibilidade de colapso nos hospitais das redes públicas e particular.

“Neste momento delicado da pandemia, é essencial a união e parceria do poder legislativo e executivo. Sempre estarei atenta à disposição para ajudar a conter o avanço da doença. Já solicitei à presidência da Casa em caráter de urgência, a transferência de valores das emendas impositivas 2020 para o enfrentamento da Covid-19 e ao Governo do Estado, a ampliação dos leitos de UTIs Covid no Hospital Regional de Estância, na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória”, diz.

A deputada Goretti Reis (PSD), integrante da Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação (Conav), criada pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE) vem debatendo formas de fiscalizar a distribuição e aplicação da vacina contra a Covid-19.

“Tem sido um trabalho bem expressivo da Comissão, mas temos que forçar o aumento da produção de vacinas para realizar a vacinação de forma mais célere e uniforme, diminuindo os riscos de contágio, morte e problemas com os ‘fura- filas’, pois precisamos da prevenção e não tratar sequelas”, observa.

Medidas restritivas

O deputado Francisco Gualberto (PT) disse que apoia qualquer medida restritiva que venha a ser anunciada pelo governador Belivaldo Chagas “Entrarei em contato com o governador e outros colegas deputados para ver a melhor forma que a gente possa manifestar apoio diante de qualquer medida restritiva que ele possa tomar para evitar que mais sergipanos morram de Covid-19”, anuncia.

Para o deputado Iran Barbosa (PT), é importante no momento em que os números mostram o avanço do vírus em Sergipe, que hajam medidas restritivas. “O Sindicato dos Médicos e os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho acenaram para que o Poder Executivo adote medidas restritivas para impedir aglomerações e a expansão do vírus na sociedade. Quanto à vacinação da população aqui em Sergipe, lamentavelmente percebemos certa morosidade e lentidão, uma letargia”, enfatiza.

Já o deputado Georgeo Passos (CIDADANIA), disse ser contrário à medidas a exemplo de lockdowm e toque de recolher. “Não é o momento de fechar as atividades econômicas. Entendemos que a saúde é prioridade, mas a economia também deve ser analisada desta forma. Muitas empresas ainda estão buscando uma recuperação por causa do tempo em que as atividades econômicas ficaram paradas no ano passado”, destaca acrescentando que o Governo do Estado precisa intensificar as fiscalizações e aplicar as punições para os estabelecimentos e pessoas que descumprem os protocolos de segurança.

Crédito Suplementar

O deputado Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA), defende que o Governo do Estado envie para Alese, um Projeto de Lei autorizando a abertura de crédito suplementar no orçamento 2020 para a aquisição de vacinas contra a Covid-19 e a deputada Maria Mendonça (PSDB) afirmou ser necessária uma somação de esforços dos governos em todas as esferas, para barrar o avanço da Covid-19.

“A Anvisa já fez autorização de registro definitivo da vacina da Pfizer/Biontech contra Covid-19. O Governo Federal ainda negocia a compra do imunizante com a farmacêutica, mas isso não impede os estados efetuem a compra sem depender do Ministério da Saúde”, acredita.

Pior momento

A deputada Maria Mendonça (PSDB) lembrou que o Brasil vive o pior momento da pandemia. “É um momento muito difícil para todos. Muita gente que teve a sua vida ceifada pela Covid-19 em Sergipe. É preciso que haja uma conscientização, se fazendo um pacto nacional pela vida, entendendo que a vida deve estar acima de todas as coisas: do crescimento econômico, da indústria, do comércio, de tudo. É preciso livrar a população desse mal”, acredita.

Para o deputado Zezinho Guimarães (MDB) é preocupante que Sergipe receba a vacina e fique na última colocação de pior condição de vacinação. “Tem que ter vacinação de manhã, de tarde e de noite, estamos numa pandemia e isso não é brincadeira”, ressalta.

Vacinação

O deputado Gilmar Carvalho (PSC) também vem defendendo celeridade na aplicação de vacinas na capital e no interior. “O estado do Ceará recebeu as vacinas do Governo Federal em um dia e no outro, todas as doses já tinham sido distribuídas; um estado muito maior que Sergipe”, compara lamentando que o estado aparece com maior alta de mortes e de infectados.

O líder do Governo na Alese, deputado Zezinho Sobral (PODE), anunciou que o Governo do Estado está discutindo com os demais governadores, a compra de vacinas contra a Covid-19. “Há um fórum em Brasília e uma discussão de todos os gestores do Brasil que estão viabilizando a compra de vacinas. É isso que vai bloquear o avanço da pandemia, salvar vidas e é isso que vai proteger a população brasileira e consequentemente a população sergipana”, entende.

Alese

A prevenção à saúde no ambiente de trabalho na Alese vem sendo intensificada no sentido de combater a disseminação da Covid-19 e outras cepas do vírus. A orientação da Casa é de que os cuidados sejam mantidos a exemplo do uso de máscaras, verificação da temperatura, uso de álcool gel ou álcool 70º e comunicação aos primeiros sintomas da doença.

Servidoras e servidores com igual ou mais de 60 anos, gestantes, pessoas com doença crônica ou portadora de baixa imunidade estão sendo orientados a cumprir o chamado teletrabalho, além de outras orientações ao público interno e externo. Todas as medidas estão sendo tomadas de acordo com o Ato 23.247/2020, de acordo com as informações do Comitê Administrativo de Enfrentamento da Covid-19.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões