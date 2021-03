Esporte Net: Operação da PF denominada DISTRAÇÃO cumpre 12 mandados de busca e apreensão em Sergipe









03/03/21 - 09:35:26

Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (03), a operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET e seus proprietários.

A investigação teve início no ano de 2019 e conta com a participação da Receita Federal do Brasil.

A Polícia Federal identificou que envolvidos com a exploração de jogos de azar apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais.

Durante a investigação, foram constatadas práticas características do crime de lavagem de dinheiros, como, por exemplo, fragmentação de depósitos em espécie e pulverização de dinheiro em diversas contas bancárias, com o fim de dissimular a origem e o valor total das transações financeiras.

Além disso, foram identificadas operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover evasão de divisas, o que atraiu a atribuição da Policia Federal para atuar no caso.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão: 4 em Aracaju/SE, 6 em Itabaiana/SE, 1 em São Cristóvão/SE e 1 em Lagarto/SE. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE.

Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.

O nome da operação faz referência ao prazer proporcionado pelos jogos de azar e ao fato.

Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe