EX-SENADOR EDUARDO AMORIM SE REÚNE COM DEPUTADO FEDERAL FÁBIO MITIDIERI









03/03/21 - 15:40:15

O presidente do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, recebeu a visita do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) na manhã desta quarta-feira, 3, na sede do partido. Na oportunidade, eles trataram dos problemas enfrentados pelo país em virtude da pandemia, principalmente na Saúde e Economia.

Como não poderia faltar, a política também esteve em pauta e o deputado reconheceu a maneira responsável e propositiva com a qual Eduardo sempre fez oposição em Sergipe, defendendo causas importantes para a população, a exemplo da construção do Centro de Diagnóstico por Imagem e do Hospital do Câncer de Sergipe. O ex-senador Eduardo Amorim disse ao deputado Fábio Mitidieri que estará sempre aberto ao diálogo e a favor do desenvolvimento de Sergipe.