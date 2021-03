FAESE APRESENTA RESULTADOS DA PESQUISA SOBRE SEGURANÇA NO CAMPO









03/03/21 - 05:18:51

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) apresentou nesta terça-feira, 2, o resultado da pesquisa sobre segurança no campo realizada em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O objetivo foi mapear as principais informações sobre a segurança no campo.

O levantamento foi realizado de novembro de 2020 a janeiro de 2021 com a participação de 186 produtores de todas as regiões do estado. A pesquisa apontou os principais tipos de violência no campo: 75% dos produtores sofreram ameaça, 30,9% agressão física, 5% violência que resultou em morte na família, entre outros. O produtor tinha a opção de responder mais de uma opção.

Já em relação à violência patrimonial no campo, a pesquisa apontou que 55,1% dos produtores já sofreram roubo/furto na residência, 45,6% roubo/furto de animais e em terceiro com 30,9% roubo/furto de equipamentos, objetos e utensílios. A pesquisa também apontou que 64% dos produtores já sofreram violência no campo e 73,4% não se sentem seguro no campo.

O presidente da Faese, Ivan Sobral, afirma que muitos produtores trabalham com insegurança e a pesquisa é importante para auxiliar a SSP no combate ao crime rural.

“Com a pesquisa, colhemos diversas informações com o produtor rural em relação aos crimes que ocorrem na zona rural. O resultado colabora com a SSP no sentido de apresentar um diagnóstico e com o trabalho e planejamento desta delegacia especializada. A nossa intenção é que esses dados colaborem na elucidação de crimes e desarticulação de quadrilhas para que o ambiente na zona rural seja o melhor possível e o produtor produza alimento com segurança”, afirma Ivan Sobral.

Delegacia de Repressão aos Crimes Rurais

Um dos pleitos defendido pela Faese, atendido pelo Governo do Estado, foi a criação de uma delegacia especializada em combate aos crimes rurais que já está em funcionamento. Durante a apresentação dos resultados da pesquisa, a Faese realizou a doação de equipamentos para a delegacia que ajudarão no desempenho dos trabalhos e deslocamento das equipes nos locais onde ocorrem os crimes.

“A Delegacia de Repressão aos Crimes Rurais representa mais uma conquista para os produtores rurais sergipanos. Temos uma parceria com a SSP na criação desta delegacia no sentido de auxiliar o produtor rural na ponta, que está no campo produzindo alimento e acaba sendo alvo de algumas quadrilhas. Hoje fizemos a doação de notebooks e impressoras que vão colaborar no combate e elucidação desses crimes na zona rural”, pontua Ivan.

O delegado da Unidade de Delegacia Rural, Fernando Melo, destacou a importância da parceria com a Faese e pontuou que algumas ações já estão sendo realizadas para combater o crime no campo.

“Essa parceria com a Faese facilita muito o trabalho, principalmente dos produtores. Hoje o produtor não precisa mais se dirigir à delegacia, pois a polícia vai até o local do crime para conversar com os produtores e testemunhas para colher mais detalhes e efetivamente combater o crime que vem crescendo nesta área, principalmente roubo e frutos de animais para abate e comercialização. Diversas operações estão sendo montadas e quadrilhas monitoradas. A pesquisa da Faese fez um diagnóstico de como está a segurança no meio rural e vamos tomar as devidas providências para suprir as necessidades”, explicou o delegado Fernando.

Por Adriana Freitas