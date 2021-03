FORNECEDORES DO HOSPITAL DE CAMPANHA AGUARDAM PAGAMENTO DA PREFEITURA









03/03/21 - 16:10:46

A secretária Municipal da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, falou hoje sobre a possibilidade de montar mais uma vez o Hospital de Campanha para reforçar o atendimento às vítimas da Covid-19, levando em consideração que a segunda onda do vírus está ainda mais forte e os leitos dos hospitais públicos e privados estão perto da lotação. Mas até hoje a Prefeitura de Aracaju não fez o pagamento aos fornecedores que fizeram a instalação do Hospital de Campanha no ano passado, entre maio e outubro no Estádio João Hora.

O Hospital de Campanha foi decisivo para evitar colapso na rede pública de saúde e atendeu cerca de 600 pacientes com Covid-19. O hospital que deu um gás na luta contra o coronavírus contou com uma grande estrutura, atendeu as exigências do Edital Referencial e foi usado como trunfo da campanha a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira. Equipamentos extras que foram solicitados e que não estavam previstos no edital também foram disponibilizados.

O HCamp foi alvo de investigação da Polícia Federal mas nenhuma irregularidade foi encontrada, continuou funcionando mas… até agora o prefeito não fez o repasse da verba federal para os fornecedores injustiçados que estão pagando o preço. Muitas famílias dependem do pagamento do serviço prestado para sobreviver mas até agora nada e nenhuma explicação. Cadê o dinheiro, prefeito?

Antes de começar a funcionar, o Hospital de Campanha passou por vistorias dos órgãos competentes, foram feitos os reparos na climatização do local e logo o hospital começou a receber pacientes.

O fato é que o hospital funcionou normalmente e os recursos que chegaram a Sergipe através do Governo Federal para combater a Covid-19, não foram repassados para os fornecedores que continuam passando por dificuldades.

Todos os dados referentes aos pagamentos estão registrados e podem ser conferidos no Portal da Transparência mas a Prefeitura de Aracaju precisa explicar o que está acontecendo… foram encontradas irregularidades? Quais?

Mas porque o hospital continuou funcionando? A mídia mostrou diariamente o trabalho realizado e não apontou problema algum no hospital que salvou vidas. Onde está o dinheiro, prefeito? Está faltando esclarecimento e comunicação para a população e empresários.

Agora a população aguarda uma justificativa da Prefeitura sobre o dinheiro público que foi enviado para ser investido na luta contra o novo coronavírus.

Fonte Últimas Notícias