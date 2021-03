IDOSOS ACAMADOS COM 85 ANOS DE IDADE OU MAIS SÃO VACINADOS EM CASA









03/03/21 - 19:27:41

Idosos acamados com 85 anos de idade ou mais estão sendo vacinados em casa

A Prefeitura de Aracaju, por meio da secretaria Municipal da Saúde (SMS), deu continuidade nesta quarta-feira, 3, à vacinação contra o novo coronavírus dos idosos com 85 anos de idade ou mais acamados e que possuem vínculo com Unidade Básica de Saúde (UBS). De acordo com a enfermeira Valéria Andrade, os idosos vinculados às UBSs e com histórico de saúde registrado junto à Equipe de Saúde da Família recebem a visita do profissional de saúde da Unidade para aplicação da vacina.

“No caso dos idosos que não possuem o cadastro no SUS, a orientação é que um familiar ou representante legal faça o cadastro na Unidade Básica de saúde (UBS) mais próxima da sua residência, apresentando documento com foto, CPF, comprovante de residência e relatório médico. Outra opção é realizar o cadastro no portal da Prefeitura, a ferramenta possui fácil acesso e esta medida foi adotada justamente para evitar aglomerações nas Unidades”, explica a enfermeira Valéria Andrade.

O cadastro no portal deve ser feito através do link http://aracajusms.voipy.com.br:8091/sisvacinacao/. Na página, o usuário preencherá um formulário contendo os dados pessoais (endereço, nome completo, CPF, responsável pelo idoso), e anexará o comprovante de endereço e relatório médico.

Para Cícero José da Silva, filho de senhor José Paulino da Silva, de 87 anos, o momento é de esperança. “É um alívio ver meu pai tomar a vacina e saber que, aos poucos, poderemos voltar à nossa rotina. Depois de tanto tempo de isolamento, de preocupação, chegou o momento em que poderemos sentir um pouco mais de tranquilidade, sabendo que ele está protegido”, ressalta.

O mesmo pensamento de apoio à vacina é compartilhado pela cuidadora Maria Lúcia dos Santos, que cuida do senhor José Bezerra, de 85 anos. “Não há como não apoiar a vacinação. É algo que faz bem para o coletivo e esse é o momento em que devemos ter esse pensamento conjunto”, ressalta.