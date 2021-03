Lumena é a eliminada do BBB21 desta semana com 61,31% dos votos. A baiana deixa a casa mais vigiada do Brasil!









03/03/21 - 08:59:01

E a quinta eliminada do BBB21 foi a Psicóloga Lumena, a porcentagem que tirou a baiana foi de 61,31%.

Número considerado alto já que ela foi ao Paredão com mais dois participantes, sendo que um deles era o rapper Projota que também não anda muito querido aqui fora.

Relembre aqui a formação deste Paredão

Logo no início do programa o apresentador Tiago Leifert já deixou claro que a briga estava entre o rapper e a psicóloga.

A baiana com seu jeito autoritário e seu vocabulário difícil, vocabulário este que o programa apelidou de “lumenês aleatório”, não estava agradando as pessoas que assistem o BBB21.

Já existem vários memes da participante colocando o dedo na cara das pessoas e pedindo permissão a ela para fazer as coisas.

A sister deixa amigos como Gil e Fiuk, e desafetos como Carla e Julitte, inclusive existe na casa quem ache que o paredão da sister é fake.

Ao sair da casa a eliminada confessa para Tiago que passou dos limites, que levantou questões desnecessárias e que iria rever seus posicionamentos.