Panorama vacinação contra a Covid é tema de reunião do Presidente da FAMES com MS









03/03/21 - 16:17:42

O presidente da Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES), Christiano Cavalcante, participou nesta quarta-feira, 03, de uma reunião virtual para discutir o panorama da vacinação contra a COVID-19 no Brasil com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A agenda, proposta pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), têm por objetivo discutir a logística, processo de distribuição e acesso à vacina pela população das vacinas já disponíveis no território brasileiro para combate ao novo coronavírus e reuniu representantes de prefeitos dos 26 estados e do Distrito Federal.

Na reunião, o ministro da Saúde procurou assegurar que a população brasileira deve ser vacinada ainda em 2020, graças à capacidade de produção do Instituto Butantã e da Fundação Oswaldo Cruz.

“Vamos ter mais de um milhão e duzentas dozes por dia. Isso nos dá segurança para vacinar nossa população até o fim do ano”, afirmou Eduardo Pazuello aos representantes de prefeitos, ressaltando que, em breve, será necessário maior capacidade de vacinação dentro dos municípios para que a população seja imunizada.

Além disso, o Ministro demonstrou que já há a compreensão de que o coronavírus será endêmico e que apenas a vacinação trará o controle necessário à pandemia.

“Não vamos ficar livres do coronavírus, vamos tê-lo sob controle”, complementou o ministro da Saúde, comparando a vírus como o H1N1 e sugerindo que sejam traçadas ações em longo prazo.

Para o presidente da FAMES, Christiano Cavalcante, a reunião foi importante para entender a visão do Governo Federal sobre o processo de vacinação.

“O Ministro Pazuello nos deu uma excelente previsão de que, entre o fim de março e o início de abril, teremos que ampliar nossa capacidade de vacinação. Com isso, teremos a possibilidade de imunizar ainda mais rapidamente a população respeitando o Plano Nacional de Vacinação”, afirmou.

Ainda segundo Christiano, o panorama apresentado por Pazuello dá tranquilidade a prefeitos sobre a vacinação. “Com a perspectiva de repasses semanais de imunizantes já a partir do fim deste mês e a previsão de vacinar toda a população ainda em 2020, nos dá conforto com relação à quantidade de vacinas e isso é importante para garantir o acesso à vacinação”, concluiu.

Da Ascom/FAMES