Prefeitura de Aracaju já imunizou 67% dos profissionais de saúde









03/03/21 - 11:38:23

Desde o recebimento das primeiras doses de vacina contra a covid-19 pelo Município, a Prefeitura de Aracaju colocou em prática o Plano Municipal de Imunização, que, além dos idosos, insere os profissionais de saúde como primeiro grupo prioritário destas primeiras fases. De acordo com dados da campanha de vacinação da influenza em 2020, em Aracaju estão ativos 32.381 profissionais.

Para imunização desses profissionais, a capital recebeu 23.639 doses, as quais são enviadas com identificação de público a ser imunizado. Esse número corresponde à vacinação de 73% deles, meta estabelecida nessa campanha. Até o momento, das 19.933 pessoas imunizadas, 15.806 delas são profissionais de saúde, e isto significa que 66,8% da meta preconizada pelo Ministério da Saúde já foi alcançada.

E para dar celeridade ao cumprimento dessa meta, o Município articulou e desenvolveu quatro frentes de atuação para vacinação dos profissionais de saúde. Para as primeiras doses, os profissionais foram imunizados em seus locais de trabalho, conforme lista enviada pelos estabelecimentos de saúde, que está disponível no link http://200.199.122.24/portalsms/.

Na segunda dose, a logística foi executada de maneira que, assim como na campanha contra a Influenza, os próprios estabelecimentos de saúde fiquem responsáveis por buscar as doses na Rede de Frio e, conforme a mesma lista da primeira dose, aplicarem a segunda nos profissionais de saúde em seus locais de trabalho.

Outra frente de trabalho foi a vacinação aos sábados, quando a SMS abriu três Unidades Básicas de Saúde, assim como o ponto de vacinação criado no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, ambos funcionando das 8h às 17h, com o intuito de ampliar a vacinação desses profissionais de saúde, tanto da rede pública quanto da rede privada.

Entretanto, o que tem impedido a totalização da imunização desse grupo prioritário é a alta taxa de absenteísmo, ou seja, o não comparecimento desses profissionais de saúde à vacinação previamente agendada. Apenas nesta terça-feira, 2, esse índice chegou ao patamar de 78% de absenteísmo, quando eram esperados 465 profissionais, mas somente 102 compareceram.

“Toda a logística pensada para a execução do nosso Plano Municipal de Imunização tem como meta vacinar os grupos prioritários conforme o que recebemos de doses. Assim como toda a população, a Secretaria também tem urgência em avançar para novos grupos prioritários para que todos sejam imunizados no menor espaço de tempo, mas isso não depende apenas do Município. Recebemos doses destinadas especificamente para cada grupo e assim temos feito, mas para atingirmos a meta precisamos que, principalmente os profissionais de saúde, primeiro grupo prioritário da campanha, compareçam”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Médicos

Desse total superior a 15 mil profissionais vacinados, 2.136 são médicos, o que corresponde a 44,3% dos profissionais médicos com registro ativo no estado, conforme informações do Conselho Regional de Medicina de Sergipe. Em todo o estado, são 4.815 médicos com registros ativos.

Cadastro online

Paralelo ao trabalho de imunização que vem acontecendo nos estabelecimentos de saúde, referente à aplicação da segunda dose, a SMS disponibilizou o cadastramento online para profissionais de saúde que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Os profissionais de saúde, em exercício legal da profissão, que ainda não foram imunizados podem se cadastrar diretamente no site da Prefeitura, clicando no banner ‘Links Uteis’ ou diretamente através do link http://aracajusms.voipy.com.br:8091/sisvacinacao/.

Ao acessar o portal, o profissional deve preencher um formulário com dados pessoais, como nome completo, endereço, CPF, comprovante de residência, local do trabalho, função, seguido dos documentos comprobatórios acerca da profissão, que também devem ser anexados.

Profissionais que trabalham como Pessoa Jurídica devem anexar o contrato e não o contracheque. Com o cadastro finalizado, equipes da Secretaria da Saúde de Aracaju farão a validação.

Para saber se o cadastro foi validado, a partir de 24h após o envio das informações, o profissional deve acessar novamente a página de cadastro para gerar o código de acesso que também informará a data, hora e local de vacinação. Esse documento deve ser apresentado no dia e é indispensável para que a vacinação ocorra.

Fonte e foto assessoria