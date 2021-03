Profissionais de saúde também poderão se vacinar no drive-thru a partir desta quinta, 4









Os profissionais de saúde de Aracaju poderão se vacinar contra a covid-19, a partir desta quinta-feira, dia 4, no posto volante do Parque da Sementeira. A ação objetiva otimizar a imunização desse público, que registra taxa de absenteísmo de 66,8%. O posto volante funciona das 08 às 17 horas.

Para ter acesso ao drive-thru, o profissional de saúde, em exercício legal da profissão, deve se cadastrar diretamente no site da Prefeitura, clicando no banner ‘Links Uteis’ ou diretamente através do link http://aracajusms.voipy.com.br:8091/sisvacinacao/

Ao acessar o portal, o profissional deve preencher um formulário com dados pessoais, como nome completo, endereço, CPF, comprovante de residência, local do trabalho, função, seguido dos documentos comprobatórios acerca do exercício da profissão, os quais devem ser anexados.

A partir de 24 horas após o cadastro, o profissional deve voltar ao link para conferir o código gerado. Com esse código em mãos (impresso ou no celular), ele pode se dirigir ao drive-thru. É importante destacar que a SMS não envia e-mail, mensagem de texto ou via WhatsApp solicitando confirmação de dados. Todo o processo de cadastramento é feito no Portal da Prefeitura.

Doses

Para imunização desses profissionais, a capital recebeu 23.639 doses, as quais são enviadas com identificação de público a ser imunizado. Esse número corresponde à vacinação de 73% deles, meta estabelecida nessa campanha. Até o momento, das 19.933 pessoas imunizadas, 15.806 delas são profissionais de saúde, ou seja, 66,8% da meta preconizada pelo Ministério da Saúde já foi alcançada.

Vacinação

Paralela a abertura da modalidade drive-thru para profissionais, ocorrem vacinação para idosos no posto volante de vacinação, nas 40 UBSs e a domicílio para acamados.

03/03/21 - 17:03:49