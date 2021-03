SES REGISTRA 364 NOVOS CASOS DE COVID-19 E MAIS SETE ÓBITOS NA TERÇA-FEIRA









03/03/21 - 05:13:48

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira, 2, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 364 casos e sete mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 152.367 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.976 morreram. Até o momento, 142.298 pacientes foram curados.

As sete mortes foram: um homem, 83 anos, de Aracaju, com diabetes, doença cardiovascular crônica e doença renal crônica; uma mulher, 71 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 63 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 56 anos, de Nossas Senhora do Socorro, com cardiopatia; um homem, 81 anos, de Siriri, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 92 anos, de Aracaju, com hipertensão e doença renal crônica; um homem, 61 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes.

Foram realizados 319.972 exames e 167.605 foram negativados. Estão internados 427 pacientes, sendo que no serviço público são 104 em leitos e UTI (adulto), zero na UTI neonatal/ pediatria e 94 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 198. Já nos leitos do serviço privado estão internados 106 pessoas na UTI adulta, um na UTI neonatal/ pediatria e 122 em leitos clínicos, totalizando 229. São investigados mais 21 óbitos. Ainda aguardam resultados 1.651 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 78.109 mil doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 48.907. Referente à segunda dose, foram distribuídas 35.377, sendo aplicadas 25.744 doses.