“SITUAÇÃO DE ABANDONO DA ORLA DE ARACAJU TEM NOS ENVERGONHADO”, DIZ MARIA









03/03/21 - 10:36:55

Considerada um cartão postal de Aracaju, a Orla de Atalaia que, por anos, foi apontada como a mais linda do Brasil está completamente abandonada, gerando insegurança e medo aos comerciantes, aracajuanos e turistas. “Quem chega a Aracaju quer conhecer a orla, quer fazer fotos nos seus monumentos, mas da forma como está, tem nos envergonhado”, afirmou a senadora Maria do Carmo Alves (DEM).

“É muito triste passarmos pela nossa Orla e vermos que toda a estrutura está deteriorada, suja e sem a devida atenção do poder público. O que era fonte luminosa, virou depósito de lixo, os bancos e mesas de concreto estão quebrados e praticamente toda a área com iluminação precária, abrindo brechas para investida de marginais que assaltam livremente. Esses relatos nos entristecem profundamente, pois é um dos pontos mais lindos da nossa cidade e que João (Alves Filho, ex-governador) construiu e cuidou com tanto zelo”, disse.

No seu entender, esse “descaso” compromete o turismo e, naturalmente, impõe prejuízos para toda a cadeia produtiva, como hotéis, bares e restaurantes. “É difícil você vender pacotes turísticos para uma cidade, cujo principal cartão postal está destruído, abandonado”, falou Maria.

A parlamentar disse que tem recebido queixas de comerciantes, assim como de cidadãos aracajuanos que reclamam a falta de cuidado em toda a extensão da Orla. “A Orla era um lugar onde as famílias passeavam de forma segura, levavam os filhos para brincar gratuitamente no Mundo Maravilhoso das Crianças, onde haviam brinquedos de alvenaria muito bem cuidados e onde todos podiam ficar em segurança. Hoje, infelizmente, tornou-se um caos”, disse Maria, ao lamentar que o poder público tenha negligenciado uma área tão importante, sobretudo para o fomento ao turismo. “É de doer o coração”.

Fonte e foto assessoria