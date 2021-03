TOBIAS BARRETO: VEREADOR QUER APLICAÇÃO DE MULTA E USO DAS FORÇAS POLICIAIS









03/03/21 - 07:13:57

O vereador de situação do município de Tobias Barreto, Júnior Cisneiro (PSD), utilizou a tribuna da Câmara de Vereadores para cobrar mais fiscalização quanto ao uso de máscaras, mesmo que para isso seja necessária a aplicação de multas e também do uso de forças policiais contra os cidadãos tobienses.

“Que sejam multados, se apliquem as multas. Ah, não quer que feche o comércio e que a economia pare, mas você também tem o exemplo, cidadão”, disse o parlamentar.

E continuou: “Nós temos que fazer com que essa lei funcione, vamos cobrar do Executivo estadual, vamos cobrar do nosso prefeito para que as leis funcionem, principalmente usando da força coercitiva, da polícia. Que se multe, já que as pessoas só pensam quando pesa no bolso, só pensam egoisticamente”.

O vereador também foi para cima da classe empresarial. “Porque você comerciante não dá o exemplo? Faz o controle de entrada de pessoas no seu comércio? O que a gente vê ao mesmo tempo são pessoas ainda lotando, eu só vejo um ambiente em Tobias Barreto que tem o controle de entrada e saída, que é o Gbarbosa”, acusou Júnior.

Vale ressaltar que este não foi o discurso propagado pelo vereador reeleito durante o período eleitoral. O problema existe, mas posar de bom moço para sair bonito na foto agora não cola.

Por Gerliano Brito