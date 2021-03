Após acidentes, Eduardo Lima pede melhorias para o trânsito no Marivan









04/03/21 - 11:12:49

O documento foi entregue na Diretoria de Planejamento e Sinalização da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), após conversas com moradores, lideranças e o presidente da Associação do bairro Marivan, zona sul de Aracaju.

Na sede da Superintendência, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), protocolou e formalizou o pedido com o diretor, Diêgo Carvalho, e falou sobre os principais problemas enfrentados, entre eles o crescente número de acidentes na região e os frequentes rachas (corrida de carros clandestinos em alta velocidade), principalmente, aos fins de semana que tem causado medo a população. Moradores solicitaram ao vereador a implantação de um retorno para os veículos que saem da Avenida Jornalista Juarez Conrado Dantas em direção a Travessa Tiradentes, a colocação de redutores de velocidade, novas placas de sinalização e abrigos de ônibus estão entre as principais reivindicações.

Durante a reunião na SMTT, Eduardo Lima teve acesso ao planejamento de mobilidade previsto para o bairro Marivan. Segundo Diêgo Carvalho “o projeto já está em fase de conclusão e deve começar a ser executado em até 60 dias”. De acordo com Eduardo Lima, a expectativa agora é tentar incluir as demandas dos moradores nesse planejamento da superintendência que está em andamento. “Vamos trabalhar para isso, tenho certeza que vamos conseguir, afinal, o objetivo do meu mandato é olhar de forma mais humana e melhorar a qualidade de vida de que mora nas periferias”, concluiu.

