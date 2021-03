CAMINHÃO É APREENDIDO PELA PF UTILIZANDO INDEVIDAMENTE A LOGOMARCA DO CORREIOS









04/03/21 - 09:30:30

A Polícia Federal em Sergipe apreendeu no dia 26 de fevereiro, um caminhão modelo baú, o qual estava plotado com o logotipo do SEDEX-Correios. A abordagem do veículo foi realizada por Policiais Rodoviários Federais no município de Cristinápolis – SE, no km 197 da BR 101 e apreendido por utilizar indevidamente a logomarca da empresa Correios.

Dentro do caminhão foram encontradas diversas mercadorias. Para realizar a busca no local, a Polícia Federal em Sergipe contou com o apoio da Companhia CIP Cães, que trouxe os cães farejadores, Killer e Bardot, não sendo encontrado nenhum vestígio de substâncias ilícitas. Para finalizar, o caminhão passará por uma perícia técnica específica.

O condutor do veículo responderá pelo crime de utilização indevida de logotipo identificador de órgão ou entidade da administração pública, com pena prevista de até 6 anos de prisão, encontrando-se encarcerado no sistema prisional em Sergipe. Além disso, o condutor possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de apropriação indébita, previsto no art.168, §1º, inciso III, do Código Penal.

Por ocasião da apreensão, uma câmera de monitoramento da Polícia Federal em Sergipe foi danificada devido a colisão provocada pelo veículo de grande porte, enquanto ele estava sendo manobrado no interior da Superintendência Regional da instituição, em Aracaju – SE.

Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe