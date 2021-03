Comissão da Verdade: Professor Bittencourt pede celeridade na publicação do relatório









04/03/21 - 14:30:15

Na manhã desta quinta-feira, 04, durante a 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), realizada de forma remota, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) utilizou o Pequeno Expediente para cobrar celeridade na publicação do relatório da Comissão Estadual da Verdade “Paulo Barbosa Araújo”, instalada em 2015.

O parlamentar, que durante o período em que esteve no governo do estado foi um dos interlocutores para que a Comissão fosse constituída, ainda no governo de Jackson Barreto. A Comissão teve o papel de fazer o levantamento de uma série de documentações e depoimentos de vítimas de violações dos direitos humanos em Sergipe, no período de 1946 a 1988.

“Foram levantados mais de dois terabytes de documentos acerca desse período. São documentos que já deveriam estar à disposição dos pesquisadores, historiadores, sociólogos, de figuras preocupadas com a história e memória do nosso estado, da nossa terra. Portanto, quero fazer esse apelo ao governador do estado; sei das dificuldades do momento, mas gostaria que o governador pegasse um tempinho da sua valiosa agenda e pudesse dar uma cobrada para que esse relatório possa ser dado ao público da cidade de Aracaju e do Brasil, para que possam conhecer mais sobre o momento”, pontuou.

O parlamentar ainda destacou, “eu quero me somar a esse apelo feito pela imprensa e alguns jornalistas, e em especial, pelo Marcélio Bonfim, para que o governo do estado possa de alguma forma acelerar a publicação desse relatório. Uma publicação muito importante e que teve um trabalho muito bem feito pelos membros da Comissão, em especial, Gilson Sérgio, Andréa Depieri Elito Vasconcelos e Josué Modesto”.

Na última quarta-feira, 03, o vereador protocolou um requerimento ao governador do estado para que apresente informações a respeito da data de lançamento oficial do livro contendo todo o Relatório Final da Comissão Estadual da Verdade “Paulo Barbosa Araújo”.

“Gostaria de utilizar esse espaço para fazer o apelo ao governo do estado, para que possamos, o mais brevemente possível, dar publicidade a toda essa documentação que estará a serviço de pesquisadores, das universidades públicas, privadas, de todo e qualquer sujeito que queira conhecer um pouco mais sobre esse momento de tanta dificuldade que o Brasil viveu. Portanto, precisamos cada vez mais conhecer esse passado para que a gente não possa permitir que nada dele venha ser repetido”, finalizou.

Por David Rodrigues, Assessor Parlamentar

Foto: Ascom CMA