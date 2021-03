CRP19 busca apoio na CMA para implementação da lei que obriga psicólogas e assistente sociais nas escolas









04/03/21 - 14:20:29

Com o intuito de buscar apoio junto ao parlamento municipal para o cumprimento da Lei n.13.935/2019, que prevê inserção de profissionais da Psicologia e Assistência Social nas escolas da rede básica de ensino, conselheiros do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe estiveram em reunião com o presidente da Comissão de Educação na Câmara de Vereadores de Aracaju, vereador José Joaquim Santos Nascimento (Joaquim da Janelinha), nesta terça-feira, 2.

Durante o encontro, o Conselheiro Presidente do CRP19, Naldson Melo e os coordenadores do GT Psicologia Escolar e Inclusão, Conselheiro Marcus Paulo Argolo e a Conselheira Kezyane de Menezes, apresentaram cópias das leis federal e municipal (Lei n.4.825/2016), além de argumentos sobre a importância e o papel do psicólogo escolar dentro da educação básica, quais são as atividades exercidas e, nesse contexto, as dificuldades existentes na escola pública.

Ao final do encontro, o parlamentar formulou convite para que o CRP19 participe, no dia 15 de março, da reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

Assessoria de Comunicação