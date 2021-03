Dr. Samuel Carvalho lamenta recorde de mortes por Covid-19 no Brasil









04/03/21 - 15:38:52

Após o Brasil registrar 1.910 mortes por Covid, número recorde, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), utilizou suas redes sociais para lamentar pelas 259.271 vidas perdidas para o vírus. O deputado manifestou pesar e preocupação pela situação crítica a qual o país atingiu.

“Quando falamos em morte por Covid-19 muitas pessoas ainda acham que são números, mas são pessoas que estão perdendo a vida. Muita gente se comoveu com a tragédia de Brumadinho e da Chapecoense, mas se a gente pensar, o último registro de morte (1.910) representa 27 voos da Chapecoense e sete tragédias de Brumadinho. Por qual motivo as pessoas param de se sensibilizar? O vírus existe e está levando os nossos. Precisamos nos cuidar cada vez mais”, afirmou.

Sergipe registrou segundo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) 619 casos da Covid-19 e oito mortes nas últimas 24h.

“Temos vivido momentos de muita tristeza com a perda de amigos, familiares, conhecidos e até desconhecidos. Em Sergipe os hospitais particulares estão com 90% de ocupação, precisamos seguir as recomendações, cumprir o distanciamento, usar máscara e se cuidar, só ontem perdemos no estado oito pessoas. Deixo minha solidariedade a todas as famílias que estão em luto”, lamentou.

Por Assessoria