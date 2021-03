É difícil controlar a multidão









04/03/21 - 00:03:42

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há um clima de tensão e medo em todo o País. Afinal, o coronavírus passou a assustar pelo número de morte que vem provocando, nessa fase de mutação. Percebe-se com muita clareza que parte significativa da sociedade está querendo solução, mesmo que uma maioria considerável não cumpra sua parte. As mortes assustam, as dificuldades para encontrar leitos são imensas e não há como frear essa avalanche se não houver a conscientização de pessoas que insistem em tentar viver a vida como sempre, principalmente em aglomerações.

Ninguém tem a receita ideal para curar quem se contaminou, para evitar a absoluta indiferença dos que não acreditam na doença e nem para salvar quem sofre com a fatalidade de adquirir a Covid e ser morto por ela. Alem disso, convive-se sob o comando de um presidente [Jair Bolsonaro] que, além de parecer íntimo do Virus, faz exatamente tudo que não se deveria praticar, porque não tomou – e nem vai tomar – qualquer atitude que paralise a sua ação e reduza o recorde de mortos que o País apresenta todos os dias.

Quê fazer para conter o avanço do Vírus? A vacina, claro. Mas quando se terá doses de imunização suficientes para salvar a população? Tudo muito sem explicação, inclusive porque na há demonstração de interesse de quem preside o País, para cessar a ação do Covid-19, que a cada momento está mais perto de um de nós. Escreve-se tudo sobre o virus, mas não se percebe que a mensagem chega a quem leu. Sabe-se apenas que a população mantém o seu ritmo natural de vida, contrariando todas as orientações sanitárias para reduzir a ação mortal.

Hoje o governador Belivaldo Chagas vai reunir o Comitê Técnico e Científico que deve revelar os índices decorridos do carnaval. A depender disso é que deve adotar medidas, dentro do que for relatado pelo Comitê, para que não se perca o controle do Estado em relação à doença. Alguma coisa pode ser anunciada, mas jamais o lookdwon ou toque de recolher, porque são medidas que terminam constrangendo os setores que determinaram as medidas e terminam por criar problema que atinge a quem se atreveu a sair e membro da segurança sanitária.

Os deputados estaduais discutiram ontem medidas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus em Sergipe, como a continuidade do isolamento social, dos cuidados sanitários, da testagem nos municípios e da vacinação. Exceto a última opção, tudo já foi posto para evitar a transmissão e de nada adiantou. A começar dos primeiros pagamentos da Auxílio Emergencial, onde as portas das Caixas Econômicas foram as principais responsáveis pelo avanço do Covid no País.

As Vacinas sugeridas são coisas nova, ainda vão demorar muito a chegar ao Brasil [e a Sergipe], para cumprir a imunização populacional. Não será fácil, mas há um esforço para que isso aconteça. O difícil mesmo é convencer aos incrédulos que nas noites será recomendado ficar em casa, que as festas devem ser evitadas, as distâncias em espaços de dois metros e os contatos restritos a toques de cotovelos ou punhos fechados, sem beijos na boca.

É tudo muito difícil, quase impossível e incontrolável, mesmo que haja determinações duras para isolamento e mesmo com as internações e óbitos que ocorrem todos os dias. Mesmo com todos os riscos já apresentados e comprovados, é muito difícil controlar o povo.

Lockdown nem pensar

Está descartada a decretação de lockdown em Sergipe durante a reunião do Comitê Técnico Científico que acontece hoje para avaliação da pandemia no Estado.

*** Serão adotadas medidas mais duras para conter o avanço da Pandemia, que em Sergipe provoca colapso até mesmo no sistema privado.

*** Segundo mapa de ocupação de leitos de UTI, Sergipe está com 56%. Um dos menores do País.

Ainda sobre carnaval

Na avaliação de um técnico, durante o carnaval a classe média se aglomerou em casas de praias e resorts em Salvador e Maceió. Pode ter sido contaminada pelo Virus.

*** A classe baixa – os pobres – foi para as praias tomar cervejinha e, se adquiriu o Covid-19, foi em menor dimensão.

Cabeça de Porco

Jailton Santana conta que após declarar, na tribuna da Câmara de Itabaiana, que estava com Covid-19, vereador Sinvaldo Cabeça de Porco descumpre medidas sanitárias.

*** faz visita à feira livre da cidade p/fiscalizar as medidas tomadas na prevenção e combate ao coronavírus por parte da prefeitura

Ameaça ir à sessão

Cabeça de Porco ainda afirmou que vai presencialmente para a sessão de hoje. O presidente da Casa, Marcos Oliveira, enviou ofício ao delegado da cidade, comunicando as infrações praticadas pelo parlamentar.

*** – Disseminar o Coronavirus é Crime: artigo 267, do Código Penal

Mitidieri e Eduardo

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) avisou que fez uma visita ao presidente do PSDB, Eduardo Amorim, para dialogar sobre o momento atual que o Brasil e Sergipe atravessam no combate a Pandemia.

*** – Discutimos políticas públicas e de que forma poderemos contribuir com o Estado neste momento difícil, disse Mitidieri.

Provoca comentários

O encontro de Eduardo (PSDB) e Mitidieri (PSD) provocou comentários em vários segmentos políticos de Sergipe, inclusive porque o deputado é pretenso candidato a governador da base aliada.

*** Alguns aplaudiram, outros admitiram que se tratam “de dois grandes homens públicos”. Mas, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) ironizou: “fizeram a leitura da Bíblia”.

Ironia irrita muito

No “Grupo Santidade”, que acomoda políticos e empresários, a análise sobre a ironia de Jackson Barreto sobre o encontro de Fábio e Eduardo virou gozação.

*** Um deles traduziu como se Jackson chamasse Eduardo Amorim de “padre” e lembrou que JB já pôs dois apelidos nele: “Mister Been e agora Padre”.

*** Eduardo ficou irritado com as gozações.

Sobre candidaturas

Também repercutiu no mesmo grupo e nos meios políticos a declaração do ex-senador Valadares de que se fosse disputar algum mandato em 2022, só se fosse de governador ou senador.

*** Embora isso só ocorresse em caso de uma necessidade premente do PSB em Sergipe, a repercussão não foi boa.

Fica até o fim

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) deixou claro para amigos mais íntimos e aliados que não pretende disputar as eleições a governador do Estado em 2022.

*** A Prefeitura está com um projeto definido e tem recursos para realizá-lo.

*** Apesar das especulações continuarem a granel, Edvaldo garante que vai concluir seu mandato.

Violência em Pacatuba

Capitão Samuel lamenta que bandidos tenham implantado o terror em Pacatuba e roubaram agência do BB.

*** Além disso, incendiaram veículos da Polícia enquanto apenas dois policiais conseguiram fugir ao ataque e ficaram vivos.

*** Samuel considerou um “absurdo o Estado manter dois PMs por município, pondo em risco suas vidas e da população”.

Informações sobre dinheiro

Em Pacatuba há desconfiança de que os bandidos foram informados de que o cofre do Banco havia recebido grande volume de dinheiro.

*** A Polícia está começando a trabalhar para confirmar ou não se houve informação privilegiada aos assaltantes.

Estourou pneus

A violência em Pacatuba também impediu que uma Van da Prefeitura conduzisse doentes para tratamento em Aracaju, como acontece todo os dias.

*** Na rodovia que liga a cidade a Japoatan os bandidos colocaram pregos e os quatro pneus da Van foram furados, impedindo a continuidade da viagem.

Noticiário decadente

O ex-deputado federal Mendonça Prado avalia que nos últimos tempos o noticiário tem revelado o quão decadente se tornou o sistema político nacional.

*** A ausência de líderes como Tancredo, Ulisses, Petrônio Portela, Simon, Darcy Ribeiro, Brizola, ACM, Jarbas Passarinho, Marcos Freire e outros empobreceu a política brasileira.

Debates infrutíferos

Para Mendonça, os debates tornaram-se infrutíferos. As ideias desapareceram. Não temos informações sobre projetos capazes de fazer o país evoluir socioeconomicamente.

*** – O que se percebe é uma estagnação provocada pela mediocridade dos que conduzem essa importante atividade, conclui.

Estância vai mal

Segundo a relação de óbitos por Covid-19, em Sergipe, entre os cinco municípios com mais de 50 mortes no Estado, a cidade de Estância é a que tem o maior número proporcional à sua população.

*** Diz ainda o relatório, “proporcionalmente Estância tem mais que o dobro de Socorro, segundo o site de Registros Civil”.

Candidatos atuam

Prováveis candidatos a deputado federal estão trabalhando em excesso para conseguir trazer para seus partidos nomes que possam gerar sobras dentro da atual legislação.

*** Também se antecipam para que seus partidos tenham estatura eleitoral e faça um dos oitos deputados por Sergipe, em caso de Distritão.

Visita a Gualberto

O deputado federal Fábio Mitidieri também esteve, ontem, com o “amigo e deputado Francisco Gualberto”.

*** – Sempre um prazer poder conversar com uma pessoa tão querida, experiente e leal. Valeu, Chiquinho!

*** Gualberto está de malas pronta para deixar o PT e disputar a reeleição. Ainda não anunciou a nova legenda, mas os comentários são de que ele ingressa no PSD.

Recordes assustadores

O senador Rogério Carvalho (PT) acha que “chegou o momento em nossa história que temos que nos indignar com 1910 mortes em um dia, por causa das práticas irresponsáveis do presidente”.

*** E mais: “estamos sofrendo recordes assustadores. Quanta dor! Precisamos parar esse Governo e impedir mais vidas perdidas”.

Uma boa conversa

Poder 360 – Supremo nega pedido para suspender leilão da Companhia Energética de Brasília.

Último Segundo – Governo pune professores após criticarem Bolsonaro em live de universidade.

Priscilla Weinstein – Se existe alguém no momento sem qualquer dignidade, esse alguém é Paulo Guedes.

Samuel Pancher – Brasil. Março de 2021. Um Senador da República participa da sessão diretamente do hospital após contrair Covid-19.

Uol Notícias – Senado aprova texto base da PEC Emergencial, que recria auxílio emergencial.

Metrópole – Senador pede que o Tribunal de Contas da União proíba governo de realizar eventos na pandemia.

Revista Fórum – Com novo recorde de mortes por Covid, Brasil tem segunda noite seguida de panelaços contra Bolsonaro.

Diego Amorim – Exclusivo: Flávio Bolsonaro só pagou 1,09 milhão e fez transferências fracionadas para compra de mansão.