Exporte Net: 13 milhões em espécie eram guardados em caixas de papelão e lavanderia









04/03/21 - 06:41:11

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 13.129.217 durante a operação ‘Distração’ realizada nesta quarta-feira (03), o que obrigou os agentes a se mobilizarem para a contagem do dinheiro em espécie e que estavam armazenados em caixas de papelão, lavanderia e outros objetos.

Durante a operação a PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, além de sequestros de bens, em Aracaju, Itabaiana, São Cristóvão e Lagarto, contra exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo um site de apostas.

As investigações foram iniciadas em 2019 com a parceria da Receita Federal. Os envolvidos, segundo a PF, faziam movimentações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais.

Segundo informações passadas pela PF, a foram constatadas práticas características do crime de lavagem de dinheiro, como fragmentação de depósitos em espécie e fracionamento de dinheiro em diversas contas bancárias, para encobrir a origem e o valor total das transações. Além disso, foram identificadas operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover evasão de divisas.