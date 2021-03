IFS CAMPUS ARACAJU OFERTA 40 VAGAS EM CURSO TÉCNICO DE DESENHO DE CONSTRUÇÃO









04/03/21 - 09:35:17

Inscrições são gratuitas e serão realizadas até o dia 22 de março

O Instituto Federal de Sergipe, campus Aracaju, está com inscrições abertas para o curso técnico de Desenho de Construção Civil, de nível médio integrado na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). São 40 vagas destinadas para quem já possui o ensino fundamental completo e comprove idade mínima de 18 anos. O curso é ofertado no turno da noite e terá duração de três anos.

As inscrições são gratuitas, realizadas pessoalmente no campus Aracaju, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, ou então pela Internet, mediante a realização dos seguintes procedimentos: leitura do edital disponibilizado no portal de ingresso do IFS, www.ifs.edu.br/seletivo, preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, informar campus, curso, turno e a reserva de vaga, inserir as médias do 6º, 7º e 8º ano ou antigas 5ª, 6ª e 7ª séries do ensino fundamental ou equivalente no formulário de inscrição.

No ato da inscrição, o candidato deverá obedecer às regras de submissão: ter concluído o Ensino Fundamental ou está cursando o 9º ano. O candidato será eliminado do processo seletivo caso deixe de anexar o histórico escolar ou declaração. O comprovante de inscrição deverá ser impresso, pois o número de inscrição é a única identificação do candidato (usuário/login e senha), e, portanto, a única forma de acesso às etapas do exame de seleção.

O IFS utilizará o histórico escolar de conclusão do ensino fundamental ou equivalente, ou ainda declaração de estar cursando o 9º ano, emitida pela instituição de ensino, contendo as médias do 6º, 7º e 8º ano ou antigas 5ª, 6ª e 7ª séries do ensino fundamental das disciplinas de Português e Matemática para a classificação das vagas ofertadas neste processo seletivo.

As vagas estão distribuídas entre ampla concorrência e reservas de vagas. O IFS reserva 5% das vagas da Ampla Concorrência para Pessoa com Deficiência (PcD) independentemente de ter cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, da renda ou etnia. A divulgação do resultado preliminar será em 29 de março e o resultado final sairá no dia primeiro de abril.

Fonte IFS