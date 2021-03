Nova remessa da vacina Coronavac segue para os 75 municípios nesta quinta









04/03/21 - 10:11:09

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) encaminhou no início da manhã desta quinta, 04, uma nova remessa da vacina Coronavac para os 75 municípios sergipanos. As 26 mil doses do imunizante chegaram a Sergipe na madrugada desta última quarta-feira, 03 e estão destinadas à imunização de idosos com 78 e 79 anos de idade. A expectativa do diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, é a de que a vacinação comece ainda no dia de hoje, ao menos nos municípios menores.

Com a nova remessa da vacina, o Estado de Sergipe avança no processo de imunização dos grupos de risco desta primeira fase que são os idosos com 60 anos a mais, trabalhadores da saúde e indígenas aldeados. Marco Aurélio salienta que todos os índios que residem em Sergipe – o povo Xocó -, foram vacinados.

Quanto aos idosos, a vacina contemplou até o momento as faixas etárias dos 90 e 80 anos, e agora chega às pessoas com 78 e 79 anos de idade. O diretor de Vigilância em Saúde destacou que à medida que novas remessas do imunobiológico cheguem ao Estado, as demais faixas etárias serão vacinas até que se complete o grupo prioritário de idosos.

Foto: Flávia Pacheco