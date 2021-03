Onde fomos amarrar o jegue?









04/03/21 - 08:18:45

Por Adiberto de Souza

Por culpa da incompetência do governo federal, do negacionismo criminoso do presidente Jair Bolsonaro e das trapalhadas do general Pazuello, os brasileiros estão morrendo aos borbotões, tão qual moscas num prato de açúcar envenenado. Enquanto o inquilino do Palácio do Planalto procura culpados pela maior tragédia humanitária da história do Brasil, o coronavírus mata quase duas mil pessoas todos os dias. Outros milhares de deserdados são infectados pela doença e, com os hospitais lotados, se transformam em moribundos à espera da morte. Com olhos apenas para a reeleição, Bolsonaro faz ouvidos de mercador às advertências dos cientistas, ignora os apelos de socorro dos desesperados governadores e desdenha da dor das famílias enlutadas. Ao invés de assumir a liderança de uma campanha nacional contra a pandemia, o obtuso capitão de pijama prefere “receitar” Cloroquina, condenar o uso de máscara, chamar de covarde quem não enfrenta o vírus de peito aberto e culpar a imprensa pela tragédia, pelas mortes de mais de 250 mil brasileiros. Sinceramente, se vivo fosse e batesse de frente com Jair Bolsonaro, o impagável Genival Lacerda – uma das vítimas da covid-19 – não hesitaria em perguntar: “De quem é esse jegue?”. Ó Senhor, tende piedade de nós!

Caso de Polícia

Mesmo dizendo-se infectado com a covid-19, o vereador itabaianense “Cabeça de Porco” (MDB) circulou pela feira livre da cidade e ameaçou comparecer à sessão plenária desta quinta-feira. Preocupado, o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Oliveira (DEM), prometeu pedir ajuda à Polícia Militar para impedir o acesso do emedebista ao plenário. Esta informação é do radialista Jailton Santana. Misericórdia!

De olho em 2022

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) tem conversado com lideranças de outros partidos a respeito do momento político atual e, naturalmente, sobre as eleições de 2022. Esta semana, ele já se encontrou com o deputado estadual Francisco Gualberto (PT) e com o presidente do PSDB sergipano, Eduardo Amorim. Mitidieri não esconde o seu objetivo de disputar o governo de Sergipe e, para tanto, tem ouvido a classe política para sentir a receptividade ao seu projeto eleitoral. Ah, bom!

Fechamento condenado

O anunciado fechamento de agência do Banco do Brasil em Sergipe foi condenado pelo deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania). O parlamentar apelou à bancada federal para se mobilizar contra este projeto do BB, que causará sérios prejuízos aos sergipanos residentes no interior. “Não há justificativas plausíveis para o fechamento, sobretudo, depois de o banco ter tido um lucro superior a R$ 6 bilhões, em 2020”, discursa Samuel. O BB pretende fechar as agências de Pacatuba (explodida ontem por criminosos), Monte Alegre, Porto da Folha, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo, Salgado, Tomar do Geru, Itabaiana, além de duas em Aracaju. Crendeuspai!

Sexo juvenil

Meninos entre 13 e 15 anos iniciam a vida sexual mais cedo que as meninas na mesma faixa etária. Na maioria das vezes, tanto eles quanto elas não abrem mão do preservativo. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar mostra que 28,7% dos estudantes na faixa de idade entre 13 e 15 anos já tiveram relação sexual. Do total de meninos entrevistados, 40,1% já passaram pela experiência, sendo que entre as meninas 18,2% disseram que sim. Vixe!

Que fedor!

Quem passa pela Treze de Julho, zona sul de Aracaju, se incomoda com o forte mau cheiro do local. Provocado pelo lançamento de lixo e esgotos não tratados no estuário do Rio Sergipe, o fedor se acentua quando a maré está seca. Já tem gente sugerindo à Prefeitura que distribua máscaras para aliviar a fedentina, que tanto incomoda principalmente quem se arrisca exercitar no fedorento local. Cruz, credo!

Geddel fez escola

O ex-ministro baiano Geddel Vieira fez escola, após ter sido flagrado escondendo em malas R$ 51 milhões. Ontem, a Polícia Federal deu um baculejo em imóveis pertencentes ao site de apostas EsportNet e encontrou cerca de R$ 13 milhões “guardados” em malas, caixas e até numa máquina de lavar. Os responsáveis por essa grana toda vão responder por exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Danôsse!

Direito à aposentadoria

Muita gente não sabe que, mesmo sem ter uma renda, as donas de casa também podem se aposentar e receber o benefício mensal. Basta estarem inscritas no INSS e pagar as contribuições. Elas podem se inscrever na Previdência como contribuintes facultativas, desde que não exerçam outra atividade que as tornem contribuintes obrigatórias. Então, tá!

Apoio à sonegação

E o deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) pretende que os auditores fiscais do estado sejam menos rigorosos com os sonegadores de impostos. Em indicação ao governo, ele pede uma revisão pra baixo do valor das multas aplicadas a quem sonega ICMS. Também sugere que a apreensão das mercadorias sem nota fiscal seja a última medida adotada pela fiscalização. Ibrain usa a pandemia como argumento para justificar o seu discurso em favor dos sonegadores. Marminino!

Bom negócio

De um “filósofo” no centro comercial de Aracaju: “Só está tendo lucro neste país quem negocia com drogas lícitas, tipo álcool, remédio e político”. Santo Cristo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário de Sergipe, em 22 de maio de 1958.