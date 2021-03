Inquérito confirma que adolescente não foi estuprada por vereador no interior do estado









04/03/21 - 10:53:29

A Delegacia de Malhada dos Bois concluiu o inquérito policial que investigava o suposto estupro de uma adolescente, que teria sido praticado por um vereador do município. As investigações apontaram que o vereador não praticou o crime e que a adolescente prestou falsas informações à Polícia Civil. O inquérito foi concluído nessa quarta-feira, 3.

De acordo com o delegado Ruidiney Nunes, a adolescente foi à unidade policial, no dia 18 de fevereiro, comunicar que teria sido vítima de estupro, e que o crime teria sido praticado por um vereador da cidade. As investigações apontaram para a não ocorrência do crime. Diante disso, foi feita uma nova oitiva da adolescente.

No novo depoimento, ela afirmou que não ocorreu o crime e que atribuiu a culpa ao vereador por ter receio da não aceitação da gravidez por parte dos pais e familiares dela. Ela revelou ainda que pretendia efetuar o aborto alegando o estupro.

Com isso, o inquérito policial foi concluído e remetido à Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. Ainda conforme o delegado, a adolescente será indiciada por ato infracional semelhante à prática de denunciação caluniosa.

Fonte e foto assessoria