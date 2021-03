PM APREENDE CERCA DE 480 QUILOS DE MACONHA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS









04/03/21 - 08:34:49

Policiais da 3ª Cia do 3º BPM apreenderam na noite desta quarta-feira (03) cerca de 480 quilos de maconha no município de Ribeirópolis.

As informações são de que os policiais realizavam o policiamento ostensivo quando receberam uma denúncia sobre a circulação de dois veículos suspeitos em uma avenida. Os PMs realizaram busca veicular e num dos carros encontraram vários tabletes de maconha.

A droga apreendida, cerca de 480 quilos e estava armazenada no porta-malas e também no reboque do carro. Os policiais conduziram o condutor do veículo à Delegacia Regional de Itabaiana.

Foto PM/SE