PROGRAMA ARACAJU PELA VIDA CONTINUA MONITORANDO IDOSOS DO ASILO RIO BRANCO









04/03/21 - 09:49:08

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS), continua monitorando os idosos do Asilo Rio Branco que foram infectados pelo coronavírus. Desde que as equipes do Programa Aracaju pela Vida tomaram conhecimento de casos suspeitos no Asilo, no último dia 23, as visitas têm sido diárias à Instituição, para realização de testes e monitoramento dos residentes.

“Na terça-feira, dia 23, a SMS tomou conhecimento de casos suspeito de idosos do Asilo Rio Branco, e de imediato enviou uma equipe para prestar toda a assistência”, explica o médico Felipe Vieira Santana.

Segundo a coordenadora do programa Aracaju pela Vida, Sindaya Belfort, durante o trabalho de monitoramento, a SMS detectou a necessidade de regulação de oito idosos para internamento, o que foi feito no mesmo dia.

“Cinco idosos já receberam alta e voltaram para o Asilo, os outros três permanecem internados, mas também seguem monitorados nos hospitais, para sabermos da condição clínica deles”, enfatiza.

CoronaVac, com a segunda dose administrada no dia 9 de fevereiro. Segundo o Instituto Butantan, laboratório responsável pelo imunizante, o tempo necessário para proteção pode ocorrer em até um mês após aplicação da segunda dose, destacando que a vacina somente abranda sintomas e diminui risco de complicações.

Cuidados contínuos

Mesmo após o recebimento da segunda dose da vacina, o uso de máscaras e a manutenção dos cuidados básicos de higienização (como uso do álcool 70), distanciamento social continuam sendo essenciais, para todos (idosos e trabalhadores).

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE