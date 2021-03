Ricardo Vasconcelos parabeniza a CUT, entidades e movimentos sociais









04/03/21 - 14:13:21

No dia de hoje o vereador Ricardo Vasconcelos (REDE) usou o Pequeno Expediente da Câmara Municipal de Aracaju para parabenizar a Central Única dos Trabalhadores (CUT), os demais sindicatos e os movimentos sociais pelas mobilizações neste dia 04 de março, que em 2021 marca o “Dia Nacional de Mobilização em Defesa das Estatais e do Serviço Público, pelo Preço Justo dos Combustíveis, pelo Auxílio Emergencial”, que é um dia de mobilização realizado por entidades e movimentos sociais em defesa do serviço público e da vida.

“Recentemente o Governo Federal, mais uma vez, concedeu um reajuste para a gasolina. E o curioso, senhoras e senhores vereadores, é que o aumento foi na refinaria e às 7h da manhã o aumento já estava repassado para os consumidores, na bomba. Perdemos o controle da situação e, como sempre, quem paga o preço é o consumidor final. A população.”, afirmou o parlamentar.

Ricardo ainda disse que “Essa mobilização também visa coibir esse projeto de privatização e de entreguismo do nosso patrimônio. Agora as investidas estão voltadas para a Eletrobras, para privatizar de vez o nosso setor energético. E isso quem vai pagar o preço direto é a população com uma conta de energia muito mais cara. Então, é preciso ter um olhar mais atento porque não dá mais para continuar com essa política. É importantíssimo que dialoguemos com as nossas bases e mostremos as ações políticas que têm prejudicado o nosso povo”.

Assessoria de Comunicação e Marketing

Gabinete Vereador Ricardo Vasconcelos