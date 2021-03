SEFAZ/SE ALERTA PARA ÚLTIMAS SEMANAS PARA PAGAMENTO DO IPVA 2021 COM DESCONTO









04/03/21 - 16:02:50

Os proprietários de veículos devem ficar atentos à data limite para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) exercício 2021 com o benefício do desconto de 10%. A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/SE) alerta que o prazo é o dia 31 desse mês, entretanto, é importante evitar deixar para os últimos dias.

Na página principal do site da SEFAZ/SE foi disponibilizado um acesso fácil ao sistema de emissão do documento para pagar. Outra opção é o aplicativo SEFAZ MAIS FÁCIL, onde também é possível emitir o DAE de forma ágil.

O desconto de 10% para o exercício 2021 é concedido a todos os veículos, independente da terminação da placa, desde que o pagamento seja realizado até o próximo dia 31 de março. A vantagem da antecipação do pagamento do IPVA está, além de obter o desconto, na redução do impacto no orçamento doméstico, pois é possível quitar o IPVA com antecedência e finalizar o licenciamento anual junto ao Detran/SE no mês de terminação da placa.

Para os municípios, o IPVA também representa uma importante receita, pois constitucionalmente 50% da arrecadação com o imposto é repassado aos municípios, que investem em diversas áreas da gestão pública, como escolas, saúde e infraestrutura.