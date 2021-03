Sheyla Galba solicita mais segurança para o Augusto Franco e relata importunação sexual









A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) destacou, em discurso na Câmara Municipal, nesta quinta-feira (04), a reunião com a Guarda Municipal de Aracaju – GMA para levar a solicitação de moradores e comerciantes do Conjunto Augusto Franco por mais segurança, especialmente na Praça da Juventude. No local, funciona a ouvidoria da GMA.

“Agradeço a receptividade do Subinspetor Mendonça, da Guarda Municipal. Solicitamos que intensifique a atuação no Conjunto para garantir mais segurança. Ele disse que não será possível ampliar o número de guardas atuando por conta do baixo efetivo, especialmente neste período de pandemia, mas assegurou que estão sendo buscadas alternativas”, ressaltou Sheyla, que recebeu a demanda durante uma visita à Praça, onde também foi constatada a falta de conservação e manutenção.

Importunação sexual

Ainda em sua fala, Sheyla Galba relatou uma situação de importunação sexual que sofreu em uma das principais avenidas do Conjunto Orlando Dantas. “Eu estava em meu veículo e, ao parar em um semáforo, ele foi para a lateral e expôs o órgão genital. Quando o sinal abriu, eu segui o meu percurso e ele continuou me seguindo até o Augusto Franco, tentando fazer com que eu parasse o carro. Só consegui me livrar quando parei em uma lanchonete. Inclusive, eu descobri que ele já fez outras abordagens na região. Relatei este fato ao Subinspetor Mendonça e ele disse que vai verificar o percurso e tentar identificar este meliante”, detalhou a parlamentar, recebendo o apoio e solidariedade dos demais vereadores.

