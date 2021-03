Zezinho Sobral vai ao Banese e pede apoio aos municípios









04/03/21 - 14:35:23

Preocupado com os servidores municipais em Sergipe, em especial os de Laranjeiras que estão com os salários atrasados, com o agravamento da pandemia e, também, atendendo a um apelo da Federação dos Municípios, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve na manhã desta quinta-feira, dia 04, na presidência do Banco do Estado de Sergipe (Banese) para fortalecer a relação institucional do banco com as prefeituras e defender a abertura de linhas de crédito para pagamento do funcionalismo público.

Na opinião do parlamentar, o momento é de se solidarizar e somar esforços para que Laranjeiras não fique comprometida. “Somo-me para interceder e ajudar no que for preciso. A presença do Banese no auxílio das ações pode garantir tranquilidade aos servidores públicos”, afirmou Zezinho Sobral.

“Conversei com Helon Oliveira, presidente do Banese, para ajudar Laranjeiras e outros municípios. Estou acompanhando de perto o que está ocorrendo. O servidor público não pode ficar prejudicado. São muitas famílias. Recebi muitas mensagens de meus conterrâneos preocupados com a situação”, complementou Sobral.

Ascom Deputado Zezinho Sobral