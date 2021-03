Fiscalização deste sábado avaliou cumprimento de medidas restritivas









14/03/21 - 08:13:21

Depois da fiscalização dos bares e restaurantes na noite de sexta-feira, 12, as equipes que avaliam o cumprimento das medidas restritivas para impedir a propagação do coronavírus estiveram no Centro da cidade para fiscalizar os estabelecimentos na manhã deste sábado, 13.

Como de praxe, a ação integrada reuniu agentes de fiscalização dos órgãos operacionais da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), Procon Aracaju, Defesa Civil e Guarda Municipal.

De acordo com as novas medidas restritivas, só poderão funcionar, durante o fim de semana, estabelecimentos considerados essenciais, como supermercados, açougues, farmácias, clínicas veterinárias, lojas de ração e óticas.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, explica que o foco da fiscalização foi observar se algum estabelecimento não autorizado estava aberto. “Também fiscalizamos os empreendimentos que podem funcionar, para avaliar o cumprimento do limite de ocupação e das medidas de biossegurança, como o uso obrigatório da máscara e a necessidade da higienização constante das mãos”, relata.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, salienta que, das 18h da sexta-feira às 5h da segunda-feira, bares, lanchonetes e restaurantes só poderão funcionar sem consumo local, com serviços de delivery ou retirada. Os estabelecimentos que descumprirem essas disposições serão autuados, incorrendo em processo administrativo que pode culminar na aplicação de multa.

Luís Fernando enfatiza que a maior arma que temos hoje é o isolamento e faz um apelo para quem puder ficar em casa, se tiver que sair, que use máscara, higienize as mãos e mantenha o distanciamento social. “É preciso que cada cidadão aracajuano assuma a sua responsabilidade nesse processo. Vamos juntos preservar nossas vidas e as vidas dos nossos entes queridos”, reforça o secretário.

Trabalho constante

O major Silvio Prado, coordenador da Defesa Civil de Aracaju, comenta que as ações de fiscalização são necessárias para fazer cumprir as medidas restritivas, estabelecidas tanto pelo decreto municipal como pelo estadual. “Ontem, nosso enfoque foram os bares e restaurantes, visitamos os bairros e localidades com maior concentração desses estabelecimentos. Hoje, o trabalho ficou concentrado aqui no Centro da cidade”, destaca.

Como ação permanente para evitar a propagação do coronavírus, as fiscalizações seguirão ao longo do final de semana. “Amanhã, nosso trabalho será focado no litoral, fiscalizando as praias e os estabelecimentos que funcionam nessas localidades. Aqueles que não tiverem autorização para funcionar serão fechados imediatamente e receberão notificação”, informa o major Silvio.

