Padre Inaldo anuncia medidas para proteger servidores e a população









14/03/21 - 13:51:42

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, reuniu todos os seus secretários, de forma ON LINE, neste domingo, com o objetivo de debater medidas administrativas, que possam ajudar no combate ao Coronavirus, no âmbito da administração municipal, protegendo os servidores públicos e a população de um modo geral.

Com o aumento do número de casos e de mortes, em todo país, precisamos estar atentos e nos doar para evitar ainda mais a propagação, afirmou o prefeito. Dentre as medidas anunciadas, estão: rodízio de servidores, agendamento para atendimento presencial, desinfecção das sedes de todas as secretárias, campanha de esclarecimento, junto à população, para que sejam obedecidas as regras de segurança, ação de fiscalização e conscientização por parte da Guarda, Vigilância Sanitária, Defesa Civil e SMTT, dentre outras.

Ao agradecer aos secretários, a disponibilidade de se reunirem em pleno domingo, o prefeito Padre Inaldo, reafirmou sua disposição de continuar trabalhando e adotando todas as medidas para proteger e cuidar dos socorrensses, num momento tão difícil como esse. Informou ainda que, através da Secretaria Municipal de Saúde, estão sendo estudadas medidas que visam ampliar o atendimento nas unidades de saúde, a exemplo da UPA, que terá o aumento do número de leitos.

Fonte e foto assessoria