Professor da UFS, José Augusto, morre de Covid e Grande Oriente do Brasil externa pesar









14/03/21 - 16:19:47

José Augusto Machado, 73 anos, o professor da Universidade Federal de Sergipe, morreu neste domingo (14), vítima do coronavirus. Ele é fundador do Grande Oriente do Brasil-Sergipe e da loja maçônica José Mesquita da Silveira, na cidade de Itabaiana e integrante do Instituto de Química da UFS. Estava internado no Hospital São Lucas.

Segundo informação do portal “Só Sergipe, o sepultamento de José Augusto Machado está marcado para o Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju. Tão logo foi informado da morte do professor, o grão-mestre estadual Claírton de Santana decretou luto oficial por quatro dias, a contar deste domingo (14). O professor era casado com Iracema Barreto Machado e é pai de Breno, Diogo e Dênio.

Em nota, o Grande Oriente do Brasil em Sergipe externou “o nosso mais profundo sentimento de pêsames à família do nosso inestimável irmão José Augusto, na fé e na esperança de que o Grande Arquiteto do Universo, o Gêometra de todas as coisas, o acolha em sua infinita sabedora”. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) também divulgou nota de pesar pela morte de José Augusto Machado.