Universidade Tiradentes oferece especialização em ortodontia









14/03/21 - 07:02:28

Com a expertise de quem é nota máxima junto ao MEC, a Universidade Tiradentes oferece mais um curso de especialização voltado para as exigências do mercado no âmbito da Ortodontia e de suas modalidades de tratamento. Estão abertas inscrições para especialização em Ortodontia.

Essa é a quarta turma do curso, que oferta 12 vagas e será realizado dentro da Universidade, com corpo docente composto por especialistas, mestres e doutores na área de Ortodontia.

“Implementamos módulos extracurriculares como mini-implantes para oferecer mais rentabilidade ao profissional. Esse é o único curso do estado a ser realizado dentro da Universidade”, afirmou o professor Alisson Vitor.

Egressos da Unit têm 20% de desconto e inscritos no Conselho Regional de Odontologia, 15%.

Informações

A pós-graduação em Ortodontia oferece sólida formação na especialidade, ampliando o espectro de ação do cirurgião-dentista possibilitando a correção dos problemas dento-esqueletais em todos os períodos do desenvolvimento do paciente, da infância à idade adulta. Serão exploradas as interrelações com as demais especialidades odontológicas.

A integração é foco da maioria dos tratamentos, envolvendo desenvolvimento conjunto com a cirurgia, dentística, implante, prótese, periodontia e odontopediatria. Tecnologias digitais recentes como a de softwares específicos para a geração de tratamentos por alinhadores estéticos serão aplicadas. A resolução de casos esqueléticos de menor gravidade, em adultos, será interpretada através da especialidade da harmonização facial.

O curso se propõe a gerar atualização constante dentro da especialidade, além de um exercício da mesma sob critérios de excelência clínica.

