Vereadores de Lagarto devem votar projeto para compra de vacinas pelo Executivo na terça









14/03/21 - 08:02:03

O Projeto de Lei que possibilitará a inserção de Lagarto no Consórcio dos Municípios do Brasil para adquirir mais vacinas contra o coronavírus foi lido na sessão ordinária da Câmara Municipal na última quinta-feira, 11, e tem previsão para ser votado na sessão da próxima terça-feira, 16, em caráter de urgência.

A iniciativa foi apresentada a parlamentares do legislativo municipal numa reunião alguns dias antes, entre os vereadores e a prefeita Hilda Ribeiro. O projeto tem como justificativa o cenário atual da pandemia em Sergipe, que exige atitudes ainda mais firmes, tanto do Executivo quanto do Legislativo.

Para o presidente da Casa Legislativa, Amilton Fontes (PSC), o momento é de unir esforços em nome da saúde da população.

“Estamos diante de quase um ano de enfrentamento à pandemia. Visar a possibilidade de aquisição das vacinas é ampliar ainda mais o público imunizado. Temos de cuidar da saúde dos lagartenses, por isso o Executivo e o Legislativo trabalham juntos na adoção de medidas necessárias em nome da vida”, afirmou ele.

Fonte: Ascom CML