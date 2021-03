‘Amor de Mãe’: 3 mortes marcam a semana de estreia da fase final. Estela, Jane e Marconi se despedem da trama que começa com os capítulos inéditos nesta segunda, 15/3

“Eu tenho uma impressão de que a gente não largou a novela, não. A gente ficou com o personagem guardadinho na gente e que a gente voltou com mais entusiasmo e com muita vontade de contar essa história. É tão bom a gente ver um trabalho inédito entrando. É um prazer poder proporcionar um entretenimento para quem está em casa e saber que tudo foi feito com todos os cuidados necessários. O primeiro dia que eu e o Chay nos vimos, na cidade cenográfica, a gente ficou com uma distância, uma dor no coração de não poder se abraçar. A gente se abraçava com a impossibilidade de se abraçar. Foi muito difícil”.