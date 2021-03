BBB BBB21: Após sumir das redes, Karol Conká reaparece em meio à natureza. Cantora, que saiu do programa com 99,17% dos votos, o maior recorde de rejeição da história, ficou um tempo afastada da web









Após ficar alguns dias sumida das redes sociais, Karol Conká reapareceu em registros no Instagram neste domingo (14). A cantora, que bateu recorde de rejeição ao sair com 99,17% do BBB21, publicou um vídeo andando em meio à natureza e depois curtindo uma cachoeira, acompanhada pelo cachorro de estimação.

Nos registros, sem especificar onde está, Karol está usando um top com seu nome estampado e os óculos que viraram sua marca registrada enquanto estava confinada no Big Brother Brasil.

Quase dez dias após deixar a casa, no dia 23 de fevereiro, a cantora chegou a fazer um post sobre sua participação. “Não é justo me resumirem a 30 dias de pura pressão num confinamento assistido. Me estressei sim, errei sim, mas tive acertos que não foram replicados com tanta frequência na internet. Agradeço aos que estão me enviando muito carinho e respeito! Obrigada por me perdoarem”, escreveu Karol.