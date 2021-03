Boninho ironiza comportamento de Sarah no BBB21. Sister tem se desculpado com participantes do reality show desde retorno de Carla Diaz de paredão falso









15/03/21 - 16:21:54

Boninho ironizou em um comentário no Twitter o comportamento de Sarah no BBB21. A sister vem se desculpando com os outros participantes do reality show desde que Carla Diaz voltou de um paredão falso e disse ter escutado tudo o que a ela falou dos outros.

“Cadê a Sarah”, perguntou Bruno Boni de Oliveira. “Brunão meu querido irmão, acho que está pedindo desculpas”, comentou.

Sarah tem perdido o apoio do público após falas que não agradaram internautas. Tanto que a sister, que tinha alcançado a marca de 8,8 milhões de seguidores no Instagram, já perdeu mais de 1 milhão após algumas atitudes polêmicas na casa.