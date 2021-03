Capacitação é diferencial na busca vaga no mercado de trabalho









Cerca de 13,4 milhões de pessoas estão em busca de uma oportunidade de trabalho no Brasil. É o que mostra a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo IBGE. Soma-se a esse número outros tantos brasileiros que gostariam de alavancar suas carreiras e alcançar posições mais relevantes. Porém, não é novidade para ninguém que o mercado de trabalho tem buscado profissionais com habilidades e técnicas que façam a diferença.

“Os processos seletivos estão cada vez mais sofisticados e a ênfase nas competências é algo que requer do candidato atualização constante. Uma pergunta que quase sempre ocorre em uma entrevista é: O que você tem feito para se manter atualizado e de que maneira tem investido em sua capacitação?”, revela Fábio Batista, especialista em gestão estratégica de pessoas e professor de Recursos Humanos da Estácio.

Para atender a esta demanda do mercado, o docente aponta os cursos rápidos e virtuais, focados em áreas específicas, como alternativas de baixo custo e alta eficiência. “A restrição social imposta pela pandemia trouxe com ela uma tendência sem volta, que é a busca por cursos rápidos online e com conteúdos atuais e de qualidade, que cumprem com excelência o papel de enriquecer o currículo, e ainda podem ser feitos em casa, nas horas vagas”, afirma.

Segundo o especialista, ao analisar os segmentos do mercado que mais estão recrutando no momento e a realidade atual do home office, com o aumento do uso da tecnologia e do ambiente virtual, seja para trabalhar como contratado ou para empreender no próprio negócio, alguns novos conhecimentos e habilidades devem ficar no radar dos profissionais.

“Ter no currículo capacitações envolvendo temas como gestão do tempo, inteligência emocional, metodologias ágeis, redes sociais, inovação e criatividade, organização e planejamento, marketing digital, design, relacionamento com clientes, entre tantos outros, podem fazer a diferença na hora da contratação e até ser usado como critério de desempate”, completa.

Para atender a esta demanda e ajudar quem está em busca de capacitação com valor acessível, a Estácio realiza, entre os dias 15 e 21 de março, a Semana do Consumidor, oferecendo 30% de desconto em diversos Cursos Livres online selecionados. São mais de 180 opções de cursos com certificado em diversas áreas, como empreendedorismo, gestão, direito, marketing, saúde, vendas, tecnologia, entre outros.

Na lista de capacitações disponíveis na campanha, destacam-se: “Gestão de Inovação”, “Marketing Pessoal no Facebook”, “Comunicação em Redes e Economia na Internet 2.0 e 3.0”, “Inteligência Emocional e Liderança”, “Marketing Digital para Profissionais Liberais”, “Business English”, “Criando Perfil Profissional no LinkedIn”, “Design Thinking”, “Atendimento ao Público – Encantando os Clientes”, “Introdução ao Universo das Cervejas Artesanais”, “Segurança na Internet”, “Educação Ambiental Através do Alimento” e muito mais.

O portfólio completo de Cursos Livres online da Estácio pode ser conferido no link http://www.estaciocursoslivres.com.br.

Fonte e foto: Comunicação Estácio