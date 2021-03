Carlos Hermínio lança livro “Luzes do Farol de Cordouan para o Rio São Francisco”









15/03/21

No dia 18 de março, o analista em Desenvolvimento Regional Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, da 4ª Superintendência Regional da Codevasf, lança o livro “Luzes do Farol de Cordouan para o Rio São Francisco”. A obra homenageia a Codevasf por seus 46 anos de existência e apresenta uma reflexão sobre a gestão de recursos hídricos em bacias hidrográficas da França e do rio São Francisco. O lançamento será transmitido às 18h, nos canais da Codevasf no Youtube no Facebook.

A obra, publicada pela Editora Diário Oficial de Sergipe (Edise), é resultado de um intercâmbio técnico realizado na França pelo autor em 2019, quando realizou uma série de visitas a agências de águas e companhias de desenvolvimento locais. Os dados e documentos coletados nesse período serviram de base para o livro, que reúne uma série de contribuições para a gestão de recursos hídricos no Brasil, em especial da bacia do rio São Francisco.

“Sou grato à Codevasf por ter me proporcionado os estudos na França, tanto no Mestrado em Montpellier, como no Doutorado em Toulouse, bem como por ter me liberado em abril de 2019 para realizar o intercâmbio técnico internacional que resultou na produção deste livro”, afirmou o analista em Desenvolvimento Regional Carlos Hermínio.

O livro aborda os modelos de gestão da bacia do rio São Francisco e apresenta um resgate das ações da Codevasf e de suas antecessoras (Comissão do Vale do São Francisco e Suvale), detalhado programas e projetos para o desenvolvimento socioeconômico em sua área de atuação. A obra também analisa como é a feita a gestão de recursos hídricos na França e aponta sugestões de adaptação à realidade local, com foco especialmente na região do Baixo São Francisco.

Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira é funcionário da Codevasf há 40 anos. Ocupou diversas funções em sua trajetória na empresa, incluindo os cargos de superintendente regional da Codevasf em Sergipe, assessor da Presidência e coordenador do programa Água Para Todos, além de membro de missões internacionais do governo brasileiro. Atuou também no governo de Sergipe, como superintendente de Planejamento e presidente da Pronese.

