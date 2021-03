Covid-19 abate o general









Por Adiberto de Souza *

O general Eduardo Pazzuello está com as horas contadas no Ministério da Saúde. Incompetente para cuidar da pandemia e impotente para conter o negacionismo do capitão de pijama, o ainda ministro aguarda apenas o cartão vermelho para retornar à caserna, de onde jamais deveria ter saído. Pazuello é o terceiro a ser abatido do comando da Saúde em menos de um ano, numa demonstração que nesta guerra contra a convid-19 o presidente Jair Bolsonaro está mais perdido do que cachorro em dia de mudança. Negacionista e obtuso ao extremo, o capitão de pijama colocou o Brasil no desfiladeiro da morte. Pior é que ele se recusa a aceitar que a sua ignorância em saúde pública tem sido a principal causa para a propagação da covid-19, que já matou quase 280 mil pessoas. A exoneração de três ministros da saúde em plena pandemia é a maior prova da incompetência desse governo militar para cuidar da grave crise sanitária já vivida pelo Brasil. Só Jesus na causa!

Crise braba

O governador Belivaldo Chagas (PSD) volta a anunciar, nesta segunda-feira, novas medidas restritivas para conter a pandemia da covid-19 em Sergipe. Na última quinta-feira, ele já havia divulgado uma série de restrições visando reduzir a mobilidade urbana. Pelo que se conversa nos bastidores do governo, Belivaldo ainda não pensa em decretar lockdown no estado. No entanto, se as medidas a serem anunciadas hoje não surtirem o resultado desejado, não haverá outro remédio que não seja fechar tudo. Misericórdia!

Doação definida

Finalmente, o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) anunciou o nome da instituição que receberá o dinheiro equivalente a três dias do salário dele. Será o Movimento Mulheres de Peito, uma organização que apoia e orienta mulheres com câncer. A decisão do parlamentar de abrir mão de parte do subsídio foi tomada após ele discordar do fato de a Assembleia ter decretado ponto facultativo durante os três dias do Carnaval. Gilmar quer entregar o cheque no começo desta semana: “Só depende da agenda deles”, frisa. Então, tá!

Reajustes preocupam

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a amiga Thaís Bezerra: “O senador Rogério Carvalho (PT) promete apresentar um Projeto de Lei sobre a política de preços dos combustíveis. Ao anunciar a novidade, o petista se apressou em dizer que a proposta não é interferir na Petrobras, mas encontrar uma alternativa para barrar os sucessivos aumentos da gasolina, do óleo diesel e do etanol. Resta saber como mexer na política de preços dos combustíveis sem interferir na Petrobras. Tomara que o senador saiba”. Home vôte!

Senador bem melhor

Infectado pelo coronavírus, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) permanece internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, sem previsão de alta médica. A assessoria do cidadanista informou que ele “tem melhorado um pouco a cada dia. Ontem, saiu do oxigênio e vai iniciar a fisioterapia”. O senador foi transferido às pressas de Aracaju para São Paulo, no último dia 7, após os médicos afirmarem que o quadro de saúde dele tinha piorado. A expectativa é que Vieira receba alta hospitalar ainda esta semana. Aguardemos, portanto!

Aumento negado

Não é verdade que os estados vão aumentar o ICMS sobre os combustíveis. Segundo o Consórcio Nacional de Secretarias da Fazenda, jamais se pensou em alterar a alíquota do tributo sobre diesel, gasolina e gás. A entidade acredita que a matéria publicada por vários jornais anunciando o aumento do ICMS sobre os combustíveis foi “plantada” criminosamente para desgastar os governos estaduais, após o presidente Jair Bolsonaro zerar o Cide, o Pis e o Cofins sobre o diesel e o gás de cozinha. Crendeuspai!

Bispo homenageado

O presidente da Assembleia, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), será homenageado com a Medalha Mérito Previdenciário. Esta honraria é concedida a quem contribuiu para o desenvolvimento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado. Satisfeito com a homenagem prestada pelo Conselho Estadual Previdenciário, Luciano aguarda que seja marcada a data para ele receber a Medalha. Ah, bom!

UFS de luto

Em menos de 24 horas, a Universidade Federal de Sergipe perdeu dois professores: Clodoaldo Alencar Filho, 88 anos, e José Augusto Machado, 73 anos. O primeiro morreu em casa de morte natural, enquanto o segundo foi vítima da covid-19. Poeta e imortal da Academia Sergipana de Letras, Alencarzinho foi reitor da UFS. O professor José Augusto fazia parte do Instituto de Química e foi fundador do Grande Oriente do Brasil-Sergipe e da loja maçônica José Mesquita da Silveira, na cidade de Itabaiana. Descansem em paz!

Seca de dinheiro

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e o ex-deputado Heleno Silva (Republicanos) foram à Coordenadoria Nacional de Defesa Civil, em Brasília, cobrar e liberação de recursos para reativar o serviço de caminhões-pipa, que abastecia os povoados atingidos pela estiagem em Sergipe. Ficaram surpresos ao serem informados que existem verbas para enchentes, mas não tem dinheiro para combater as secas. Agora, já não se sabe quando a Operação Pipa será reativada no estado. Só em Sergipe já são 11 os municípios em situação de emergência por causa da falta de chuvas. Esta informação é do blog Primeira Mão. Danôsse!

Bateu em retirada

O presidente do Conselho de Administração do Banese, José Augusto Chaves Resende, renunciou ao cargo alegando motivos pessoais. Diante de interpretações equivocadas sobre o seu desligamento do órgão, o ex-conselheiro emitiu uma nota esclarecendo o real motivo de sua decisão: “À altura dos meus 77 anos de idade, decidi não ter mais responsabilidades com atividades profissionais”, explica. O posto permanecerá vago até a indicação de novo conselheiro pelo controlador, eleição em assembleia e homologação pelo Banco Central. Aff Maria!

