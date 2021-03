Deputada Maisa Mitidieri reforça alerta sobre cuidados contra a Covid-19









15/03/21 - 15:45:37

Um ano após o primeiro caso de Covid-19 em Sergipe ser confirmado, a deputada estadual Maisa Mitidieri reforça o alerta sobre o momento que estamos vivendo. Apesar do intenso trabalho realizado pelos governos estadual e municipais em combate à pandemia, os hospitais públicos e privados do Estado encontram-se com quase sua capacidade total ocupada.

“O momento é de redobrar os cuidados, pois, mesmo um ano depois do primeiro contágio e registro de baixa nos casos, voltamos a enfrentar um momento bastante delicado, não só em Sergipe, mas em todo país. Por isso reforço o pedido de que quem puder ficar em casa, fique e ajude aqueles que necessitam sair”, afirma a parlamentar.

A capacidade de atendimento da rede pública foi aumentada como nunca visto, para atendimento exclusivo da Covid, e o momento ainda é de reconhecimento de quais maneiras são mais eficazes contra o vírus. “Não podemos negar que está sendo realizado um intenso trabalho, mas é necessário que estejamos unidos para que tenhamos eficácia nessa batalha”, destaca Maisa.

Hoje os números de internação de jovens vem aumentando exponencialmente em comparação aos primeiros registros. Mostrando cada vez mais que o vírus é algo desconhecido e que requer atenção de todos. “No início os idosos eram considerados alvos mais fáceis para a contaminação, mas o que vemos atualmente é que independente de faixa etária, condicionamento físico, condição financeira, o vírus atinge e é letal”, alerta a deputada.

Apesar da chegada da vacina, as orientações continuam as mesmas. “O distanciamento social é algo inevitável neste momento, afinal apesar da vacinação, ainda não conseguimos a quantidade suficiente de imunização”, apela Maisa.

Fonte e foto assessoria