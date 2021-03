Em parceria com a UFS, Prefeitura de Capela inicia testagem de profissionais









15/03/21 - 13:51:31

Ao todo, cerca de 300 profissionais, entre professores, equipe técnica e colaboradores serão testados

Diante do atual cenário, onde profissionais da educação atuaram diretamente no planejamento da retomada de atividades educacionais, dando prioridade ao acompanhamento da saúde do corpo docente e discente da rede municipal e zelo pela comunidade escolar, a Prefeitura de Capela iniciou nesta segunda-feira, 15, a realização de testes PCR-RT de quadros que atuam na linha de frente da rede municipal de ensino.

Ao todo, serão aplicados cerca de 300 testes, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), cobrindo 100% dos quadros profissionais das escolas, incluindo professores, quadro técnico e de apoio, gestores e especialistas.

Segundo a secretária de educação de Capela, Joseana Silva, essa testagem é um passo muito importante para assegurar a saúde de todos e o retorno das aulas presenciais. “Assim, conseguiremos dar toda a segurança possível tanto para nossos servidores como para os alunos e famílias da comunidade escolar”, explicou.

Os exames são realizados no formato de amostragem, ou seja, inicialmente é identificado, dentro de cada unidade escolar, casos positivos para a Covid-19. “Caso haja um exame positivo, este servidor é direcionado para o acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde”, concluiu.

Para a prefeita Silvany Mamlak, a UFS é fundamental neste processo de mapeamento e acompanhamento da Covid-19.

“Temos na UFS um parceiro de suma importância no mapeamento e acompanhamento da evolução da Covid-19 em nosso município, através do professor Lysandro Borges e sua equipe. Por diversas ocasiões, a participação da Universidade deu celeridade às ações, desde testagens em massa até o acompanhamento da eficácia de vacinas, cujos testes terão início em breve”, salientou Silvany, reforçando a importância da parceria com a UFS.

Da ASCOM/Prefeitura de Capela

Foto: Cleiton Alberto