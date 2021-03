Empenho de Eduardo Amorim viabiliza ampliação dos serviços no HU-UFS









15/03/21 - 11:03:00

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe – HU-UFS é uma das unidades beneficiadas pelo trabalho do presidente do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, enquanto parlamentar federal. Foram mais de R$ 23 milhões destinados ao hospital, além de luta por equipamentos e ampliação do número de profissionais.

Do total de recursos, R$ 8 milhões foram encaminhados para a construção do Anexo Hospitalar – Oncologia e Transplantes. O prédio com quatro pavimentos possui 51 leitos, sendo 16 de quimioterapia; seis para diálise; 26 leitos de enfermaria e três para servir à área de Transplantes. Conta ainda um Centro de Imagem e Diagnóstico, com procedimentos como ultrassonografia, teste ergométrico, eletrocardiograma, espirometria, mamografia com estereotaxia e polissonografia.

A outra emenda, no valor de R$ 15,7 milhões, foi essencial para a construção da Unidade Materno Infantil, que terá a capacidade de realizar cerca de 300 partos mensais. Contará com UTI Neonatal, UTI Adulto, UTI Pediátrica, leitos de Enfermaria e Berçário. “Fui informado que a unidade já está funcionando parcialmente com os ambulatórios de saúde da mulher e de saúde da criança e do adolescente, além do serviço de pediatria hospitalar. Tenho certeza que muito em breve estará com todos os serviços disponíveis, garantindo um atendimento de qualidade”, ressalta Eduardo.

Equipamentos e profissionais

A atuação de Eduardo Amorim também foi determinante para evitar que, em 2017, o HU-UFS perdesse alguns equipamentos que estavam encaixotados na unidade hospitalar. “O Ministério Público recebeu a denúncia em relação a estes equipamentos – uma máquina de ressonância magnética e hemodinâmica – e que já seriam encaminhados para outro estado, pois não havia um local específico para a instalação”, detalha o ex-senador.

“Fui procurado pelos promotores Fábio Viegas e Alex Maia para participar de audiência com os ministros da Saúde e da Educação, além do presidente da Ebserh e conseguimos, além de manter os equipamentos, os recursos para a construção do prédio para instalação dos aparelhos, que foi o Anexo”, complementa.

Na oportunidade, com a ampliação do hospital, foi possível a contratação de profissionais que, à época, haviam sido aprovados no concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh. “É com muita alegria que venho acompanhando a ampliação do HU-UFS e mais ainda por saber que o nosso mandato foi um instrumento para viabilizar tudo isso. É mais um dos legados da nossa atuação parlamentar em prol da saúde pública de Sergipe”, salienta Eduardo Amorim.

Assessoria de Imprensa