Paulo Gustavo é internado com Covid-19 no Rio. Segundo a assessoria do ator, ele foi internado por orientação médica no sábado (13), para melhor acompanhamento

O ator Paulo Gustavo foi internado no último sábado (13) em um hospital do Rio de Janeiro com um quadro de Covid-19. A assessoria do artista confirmou a informação.

De acordo com a equipe, Paulo Gustavo foi internado por orientação médica para fazer um melhor acompanhamento. O ator agradeceu as mensagens de apoio por sua recuperação. Detalhes sobre o estado de saúde e o local da internação não foram divulgados. Por G1 Rio

15/03/21 - 16:11:34