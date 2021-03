POLÍCIA INTERROMPE FESTA COM MAIS DE 40 PESSOAS NO MOSQUEIRO, EM ARACAJU









Em uma ação do Batalhão de Turismo da Polícia Militar (BPTur), por volta das 3h da madrugada deste domingo, 14, após equipe ser acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), uma festa com dezenas de pessoas foi interrompida pela equipe da Polícia Militar.

Segundo informações que constam no relatório de operações policiais (ROP), eram dezenas de pessoas na parte externa e interna de uma chácara no Mosqueiro, povoado Areia Branca.

Com a constatação de mais de 40 pessoas na entrada do local, os militares determinaram que a festa fosse concluída e as pessoas foram dispersadas imediatamente. No relato feito no ROP, os militares mostram a surpresa ao entrar no interior da chácara. “Para a nossa surpresa, havia um número ainda maior de pessoas dentro das instalações da chácara. Então nos protegemos, por estarmos em evidente desvantagem numérica”, afirmou a equipe em relatório.

A guarnição ainda relatou, diante da surpresa, que foi necessário “tomar algumas medidas imediatas de distanciamento”. Em imagens que circulam em redes sociais, boa parte das pessoas que saem da chácara está sem máscara. Durante alguns minutos, dezenas delas saíram da chácara, como mostram imagens em redes sociais.

Vários carros e motocicletas saem do interior da chácara, após a Polícia Militar interromper o evento. O procedimento será encaminhado para a Delegacia da área, que deverá instaurar procedimento para averiguar a situação e responsabilizar criminalmente os envolvidos na organização do evento.

