Testagem nos bairros auxilia no monitoramento do cenário epidemiológico









15/03/21 - 16:07:35

Um dos critérios para a ampliação da testagem de assintomáticos em espaços públicos da capital, pelo TestAju, programa da Prefeitura de Aracaju executado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), foi o registro de alta no número de novos casos de covid-19 em 33% dos bairros.

Com base no levantamento feito pela Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde (DVAS/SMS), entre os dias 28 de fevereiro e 6 de março, 30 bairros de Aracaju apresentaram alta no número de casos e sete apresentaram queda.

Com objetivo de reverter esse cenário, o programa TestAju tem realizado a testagem molecular em usuários assintomáticos, por meio da coleta do swab (cotonete de haste longa), utilizado para testes RT-PCR. O material retirado é enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), que analisa as amostras. O tempo médio para entrega da análise é de três a cinco dias.

A escolha dos bairros para a elaboração do cronograma leva em consideração o cenário epidemiológico dessas localidades, a partir do monitoramento com os números de casos por cada bairro.

“A gente avalia o número de casos novos de uma semana epidemiológica, comparando com a semana anterior. Analisamos o crescimento de casos entre as semanas 8 e 9, o que corresponde de 28 de fevereiro a 6 de março”, explicou a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, Taise Cavalcante.

Nessa nova fase do serviço, o TestAju já passou pelo bairro Cirurgia, que nas duas semanas do estudo aumentou 400%, passando de dois para dez novos casos. Na última sexta-feira, 12, a ação aconteceu no bairro Soledade, que aumentou 218%, passando de 11 para 35 novos casos.

E nesta segunda-feira, 15, a testagem aconteceu no bairro América, que no recorte da pesquisa aumentou 122%, passando de nove para 22 novos casos. A próxima ação acontecerá na sexta-feira, dia 19, no bairro 18 do Forte a partir das 8h.

Bairros que apontaram queda

Em contrapartida, sete bairros da capital apontaram queda no número de novos casos, entre as duas semanas da pesquisa feita pela DVAS, sendo que dois conseguiram reduzir em 100% esse índice: Pereira Lobo e Capucho.

Já o Robalo apresentou queda de 63%, de 19 para sete novos casos; o Jardins caiu 49%, de 55 para 28 novos casos; Luzia caiu 23%, de 94 para 72 novos casos; 13 de julho também caiu 23%, de 21 para 16 novos casos; e Aruana caiu 14%, de 54 para 46 novos casos.

Acesso ao serviço

Para ter acesso ao serviço, o cidadão deve apresentar apenas documento oficial com foto, e após esse cadastramento, ele é direcionado para testagem. Em seguida, é orientado sobre o prazo médio para a entrega do resultado, disponibilizado na plataforma digital Ajuinteligente, no link http://ajuinteligente.aracaju.se.gov.br/ ou por telefone, pelo número 0800-729-3534, opção 1.

Usuários positivados, com 60 anos ou mais, são direcionados para o Programa Aracaju pela Vida, serviço que assegura o monitoramento dos casos de covid-19 com visitas domiciliares. Demais casos são informados pelo MonitorAju, serviço telefônico que orienta e direciona os usuários sobre as medidas a serem adotadas, bem como sobre o acesso ao atendimento de referência para casos de covid. O MonitorAju também realiza ligações diárias aos pacientes, para acompanhar a evolução da doença.

Foto Sérgio Silva